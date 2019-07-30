機械設備轉移效應浮現 工具機客戶觀望氣氛濃

（中央社記者鍾榮峰台北30日電）美中貿易戰機械設備業出現產線轉移和轉單效應，機械公會表示，台灣業者找尋第二生產基地，加上剛性需求，轉移效應浮現。工具機公會指出，客戶觀望氣氛仍濃，觀察美國下一步動作。

經濟部統計處29日公布當前經濟情勢概況，分析美中貿易戰對台灣生產及出口影響，報告提到，電腦電子及光學業、電力設備及配備業、機械設備業，是中國大陸受影響前3大產業，三者合計在去年美國自中國進口額2577億美元中的占比達48.9%。

其中今年上半年機械設備業對美出口且屬301清單產品者成長，看出轉單效應顯現。

台灣機械工業同業公會理事長柯拔希接受中央社記者採訪表示，貿易戰美國對中國大陸貨品加徵關稅態勢尚未明朗，台灣業者持續找尋第二生產基地出口產品，需要添購自動化和智慧化設備，轉移效益開始浮現。

柯拔希指出，智慧製造趨勢帶來的剛性需求持續存在，今年11月公會將組團到印度和越南考察商機，明年也規劃前往印尼、泰國等地。

展望今年台灣機械產業，他預期下半年台灣機械業產值可望好轉，有機會較去年同期轉正，今年台灣機械產業產值力拚新台幣1.2兆元之上，較去年可望成長5%之內。

台灣區工具機暨零組件工業同業公會秘書長黃建中接受中央社記者採訪指出，某些美系廠商生產據點開始轉移到台灣，帶動3C產業加工景氣回溫，不過下半年工具機景氣變數仍大，整體情況要等到9月中旬歐洲工具機大展（EMO）之後才會逐漸明朗。

黃建中指出，採購工具機的客戶目前觀望氣氛仍濃，資本財投資仍相對低迷，市場持續觀察美國總統川普對於貿易戰的下一步動作。

不具名市場人士透露，由於中國市場景氣不佳，部分日本工具機大廠透過降價方式，將工具機產品轉銷往美國，而台灣工具機產品銷往美國關稅大約在3.9%到4.2%區間，相較之下韓國工具機產品銷往美國零關稅，台灣工具機產品在美國市場仍有不小的競爭壓力。

傳動元件大廠上銀總裁卓永財日前預期，第3季台灣工具機產業景氣不會比第2季好，主要是中國大陸工具機市場衰退，加上東南亞工具機廠商因貿易戰持續觀望，仍有多餘產能，工具機相關零組件仍有庫存待去化。

卓永財並預期，第4季台灣工具機產業景氣恐怕也不樂觀，可能不會較第3季佳。（編輯：張均懋）1080730