美時保瑞領跌 生技股退燒跌幅居類股之冠

生技股近來在生技月加持下人氣高漲，不過隨著生技月結束，人氣明顯退潮，30日生技類股跌幅居上市櫃類股之冠。(圖為資料照片)中央社記者韓婷婷攝 108年7月30日

（中央社記者韓婷婷台北30日電）市場傳出輝瑞將併購全美最大學名藥廠Mylan，引發投資人擔憂美時將受影響，衝擊美時今天股價應聲跌停，拖累生技類股全面轉弱，早盤上市櫃生技類股跌幅慘重逾2%，居類股之冠。

生技股近來在生技月及個別公司陸續傳出授權等好成績加持下，成為美中貿易戰資金避風港，高人氣推升類股表現，帶動生技指數反彈，不過，隨著美中貿易戰漸緩和，加上生技月結束，今天在美時率先跌停引動下，生技股短線獲利了結賣壓出籠，包括高基期的保瑞、訊聯、基亞盤中均見到跌停。

其他包括中化生、旭富跌幅均超過6%。截至12時15分止，上市生技類股指數跌幅2.25%，上櫃生技股指數跌幅2.8%，類股跌幅分居上市櫃之冠，表現相當弱勢。

此外，浩鼎研發長游丞德申報轉讓500張浩鼎股票也一度引發市場擔憂，浩鼎今天盤中股價跌幅超過2.5%。

不過，浩鼎針對研發長申報轉讓持股提出說明，主要是為籌措將於近期繳交103、104、106年綜合所得巨額稅款，實不得已。礙於法規，儘管之前浩鼎股價衝上高點未出售股票獲利，但仍需繳高額稅款，雖然如今政府相關稅法已修正，卻以不溯及既往原則，要當事人傾家蕩產繳稅，除了備感委屈、無奈外，也莫可奈何。由於游丞德在台未置產，只能賣股換現繳稅。

美時今天股價以平盤開出後一度小翻紅來到121.5元，隨即摜殺直落跌停價108.5元，跌停賣單高掛4400餘張，保瑞今天開盤衝上227元新高點後，隨即也在賣壓摜殺下快速翻黑重挫至跌停價193.5元。（編輯：張均懋）1080730