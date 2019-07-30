覆晶晶片專利在陸遭判無效 億光撤回訴訟

（中央社記者吳家豪台北30日電）日本LED大廠日亞化針對億光關於覆晶晶片技術的中國專利提出專利無效宣告請求，獲得勝利，億光並撤回對日亞化的專利侵害訴訟；億光今天表示，為因應訴訟策略調整，最後決定主動撤回訴訟。

日亞化學株式會社今天發布新聞稿指出，先前針對億光電子（中國）有限公司關於覆晶晶片技術的中國專利547號，提出專利無效宣告請求；中國國家知識產權局近日作成審查決定，認同日亞化的主張，宣告547號專利無效。

日亞化表示，中國國家知識產權局宣告547號專利宣告後，億光中國公司先前就547號專利對日亞化及日亞化客戶向深圳市中級人民法院所提起的專利侵害訴訟，也因億光中國公司撤回起訴而終結。

對此，億光今天發布重大訊息表示，為因應訴訟策略調整，最後決定主動撤回訴訟。

另外，日亞化指出，今年7月26日於美國德拉瓦州地方法院對美國LED照明產品製造商Global Value Lighting, LLC提起專利侵權訴訟，日亞化主張一件LED燈絲專利及涵蓋LED晶片設計的5件專利。

日亞化強調，隨著在美國LED燈絲產品的日漸普及，日亞化決定行使LED燈絲的基礎專利，以保護這項具價值的技術，並維護市場上的公平競爭。（編輯：鄭雪文）1080730