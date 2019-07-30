許有進結束印度行 盼助台商布局印度

（中央社記者康世人新德里30日專電）科技部次長許有進所率訪團今天結束行程返回台灣，他強調此行透過會議、簽署合作備忘錄強化台印間科學及人文社會科學合作，盼以有計畫的方式協助台灣產業布局印度。

許有進24日率團抵達印度，並於今天結束行程返回台灣。他接受中央社記者訪問時強調，此行最重要的就是繼續維繫台灣與印度的科學研究合作，同時加強雙邊人文社會科學合作研究。

訪問團並到班加羅爾（Bangalore）實地考察由新竹科學園區管理局與世正開發在當地開發的科技創新國際園區（TIIP），希望能協助更多台商布局印度。

許有進指出，在25日的第10屆台灣印度科技合作聯合會議，雙方延續過去10年的聯合科研項目與研討會，共創研究人員交流的堅實平台，決定推動人工智慧、資訊網路安全、大數據、物聯網等10項科技合作計畫。

此外，許有進表示，科技部26日又與印度在人文社會科學享有盛名的印度社會科學研究委員會（ICSSR）簽署合作備忘錄，希望強化台印之間人文社會科學的交流與合作。

在昌迪加爾（Chandigarh），許有進也為國立中正大學與印度理工學院羅帕爾分校（IIT Ropar）合作設立的台灣印度人工智慧（AI）海外科研中心辦公室剪綵，成為台印大專院校間首個在AI領域建立的合作關係，期盼可成為台印AI產學研合作的最佳平台。

在班加羅爾，科技部訪團除訪問印度3家電動車業者，促成台印在電動車產業的深入合作外，許有進表示，台灣在印度的科學園區合作，輸出台灣在科學園區上的成就與經驗也相當重要。

許有進指出，台商當年大舉西進中國，由於沒有整體的計畫與規劃，導致紅色供應鏈侵蝕台灣產業發展，但現在配合政府新南向政策，經濟快速成長且鼓勵外資與製造業的印度成為台灣產業另一個重要發展契機，台灣必須吸取先前教訓，以更有規劃的方式，與印度產業合作，和印度共創雙贏。（編輯：周永捷）1080730