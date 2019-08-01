將來銀行不搶快 2020年開業2年客戶衝百萬

（中央社記者劉姵呈台北1日電）LINE Bank、將來銀行、樂天國際商銀等3家業者均獲准設立純網銀，將來銀行因國家隊背景成市場焦點，今天強調要等到資安、品質到位，才正式營業，目標2020年第2季開業，拚前2年達百萬客戶。

將來銀行今天首度舉辦媒體見面會，由董事長鍾福貴、預定董事劉奕成、總經理梅驊、營運長莊瑞德、資訊長周旺暾，齊聚說明未來營運目標。

莊瑞德指出，公布純網銀執照後才一天的時間，招募人才方面就湧入了200人報名，因公司預定會在明年第2季開業，人力將會從現在的65人，在開業前增加到250至300人；人才需求方面，會與中華電信合作徵才，主要會鎖定資訊科技人才，約佔公司總員工的5成至6成。

梅驊也表示，將來銀行不會追求第一家開業，一定要等到資安、品質達到一定階段，才會對外正式營業，目前規劃開業時間為2020年第2季，「拚前2年達百萬客戶，3至5年開始獲利」。

梅驊指出，未來會以零售業、零組件、零摩擦「3零」新思維來經營，他們花了很多時間在作市場調查，不僅針對上班族、菜籃族，還有喜愛用金融科技服務的族群，從客戶的角度來看客戶最需要的是什麼，以及哪些部分還未滿足。

他舉第一個例子說明，初期鎖定股東中華電信、全聯的股東、員工作企業貸款，員工企業貸款的需求很高，但大多人需要的可能只是小額貸款或周轉金，就可以透過員工打卡系統了解工作狀況，作出紀錄，讓有需求的員工提出申請。第二個例子則是會發展智慧生活小助手，搭配理財行事曆，系統可以主動提醒周期性繳費、團購等消費需求，讓生活更方便。

梅驊也提到，未來目標訂在2年內客戶數要衝破百萬，但他強調，將來銀行是要與合作夥伴一起創造「有溫度的服務」，對業者來說，有更多支付、貸款、金融商品的新選擇加入，能發揮更大的效果，服務到喜歡新科技、新金融的客群。

另外，莊瑞德也透露，未來也規劃3大創新保險服務，第一是股東員工客戶推廣網路行動裝置投保；第二是電商保險，像是因應外送員偷吃的食安險；第三則是新社群需求保險，例如因應毛小孩撫養的寵物險。（編輯：楊凱翔）1080801