藍委疑外力介入純網銀評選 金管會否認

（中央社記者劉冠廷、劉姵呈台北2日電）針對金管會原規劃開放2家純網銀，日前卻宣布3家入選，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天質疑，有外力介入，才從開放2家變為3家，要求金管會公布評分相關標準。

對於國民黨立院黨團提出的質疑，金融監督管理委員會銀行局官員對中央社記者表示，針對家數開放問題，儘管當初評估為2家，但經過審查評選後，3家業者所提的營運模式都不同，評審認為均有助於提升金融服務的便利性，可促進普惠金融，並無外力介入的疑慮。

對於評選標準，官員也再次強調，因3家在不同的評分序位上，總分數都相當接近、且各有所長，都有達到設立標準。

國民黨立法院黨團上午召開記者會，曾銘宗在會中表示，3家申請，3家都上榜，他質疑有外力介入，才從開放2家變為3家，要求金管會公布評分相關標準，給社會一個真相，還有誰介入下指導棋，務必要向外界說清楚；若到時真相不清楚，國民黨團不排除到監察院告發，請監察院介入調查。

曾銘宗拿出一張總統蔡英文6月10日時參訪LINE台灣辦公室的照片說，照片中LINE的高階主管陪同在蔡總統旁邊，但當時金管會還在核准LINE申請純網銀的執照，蔡總統卻毫不避諱的去拜訪，所以難怪3家純網銀都上榜，因為有高層介入。

與會國民黨立委費鴻泰則說，聽說有很多人介入了這次純網銀的評比，請金管會主委顧立雄告訴大家，從去年4月到現在，接觸了哪些人，談到純網銀的評選；金管會更有人告訴他，這次排名第3的那家純網銀，找了很多人去遊說，壓力最大，因此讓3家純網銀全都過關，請顧立雄全部說清楚、講明白。

金管會原本規劃開放2家純網銀，7月30日卻宣布3家都入選，包括LINE Bank連線商業銀行、將來銀行和樂天商銀3家。顧立雄當時表示，主要是為了適度管理市場競爭壓力，但經過審查評選後，基於3家申請者所提的營運模式都不同，目標客群也有差異，3家均有助於提升客戶使用金融服務的便利性及滿足消費需求，可促進普惠金融。（編輯：張均懋）1080802