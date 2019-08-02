國巨上半年每股賺9.45元 8月26日除息

（中央社記者鍾榮峰台北2日電）被動元件大廠國巨第2季稅後淨利新台幣14.17億元，每股稅後純益3.34元，上半年稅後淨利40.07億元，每股稅後純益9.45元。國巨將在8月26日除息交易。

國巨今天董事會也決議原執行長暨總經理張綺雯將轉任普思電子董事長暨執行長，國巨董事長陳泰銘兼任執行長暨總經理，新任職務都在8月16日起生效。

國巨第2季單季合併營收95.8億元，較上一季113.94億元減少15.9%，比去年同期減少50.2%。第2季歸屬母公司業主淨利14.17億元，單季每股稅後純益3.34元。

國巨第2季毛利率32.6%，較上一季44.84%減少12.3個百分點，比去年同期減少31.5個百分點；第2季營業利益16.79億元，營業利益率17.5%，較上一季減少8.8個百分點，比去年同期減少38.2個百分點。

國巨表示，第2季非營業項目淨收入6.22億元，其中包括已實現及未實現外幣兌換淨收益2.66億元、權益法認列轉投資收益0.36億元、利息淨收入2.52億元及其他淨收入0.68億元。

國巨指出，第2季營收及獲利較上一季減少，主要是因大中華區整體市場需求疲弱、歐美及其它亞洲客戶拉貨動能減緩，以及為調節庫存及經銷商存貨，公司採低產能利用率因應所致。

從上半年來看，國巨上半年合併營收209.74億元，較去年同期302.7億元減少30.7%。上半年歸屬母公司業主淨利40.07億元，每股稅後純益9.45元。

國巨上半年毛利率39.2%，較去年同期59.4%減少20.2個百分點，合併營業利益46.78億元，營業利益率22.3%，較去年同期50.9%減少28.6個百分點。

國巨指出，上半年非營業項目淨收入7.53億元，其中包括已實現及未實現外幣兌換收益2.22億元、權益法認列轉投資收益0.79億元、利息淨收入3.89億元及其他淨收益0.63億元。

展望下半年，國巨指出，已歷經3個季度客戶庫存去化及公司主動調節存貨，預估庫存問題可逐步和緩，終端需求及市場應用面回溫狀況也漸露曙光，不過美中貿易爭端仍持續擴大中，公司對業績及營運展望持續審慎保守應對。

國巨也宣布擬8月26日為除息交易日，10月3日為現金股利發放日。（編輯：鄭雪文）1080802