中古車出口汰舊換新 開辦3年半僅20輛申請

（中央社記者吳佳蓉台北5日電）財政部統計，「中古車汰舊換新減稅優惠」上路逾3年半，共促進汰換187萬輛老舊車輛，不過絕大多數為「報廢換新」，「出口換新」車輛僅有20輛，比起改善空污效果，拓展出口外銷效益相較不彰。

中古車汰舊換新減徵優惠自2016年1月8日生效，為期5年，凡出口或報廢6年以上舊汽車或4年以上舊機車，並於出口或報廢日前、後6個月內購買新車並領牌照，購車時即可分別享5萬元及4000元的貨物稅減徵優惠。

根據財政部日前發布的統計通報顯示，從減徵優惠上路至今年6月底止，累計有多達187萬台老舊車輛，適用此優惠進行汰舊換新，累計減徵金額近新台幣300億元。受減徵優惠影響，10年以上老舊汽、機車占比從2016年起轉為下降，至今年5月底已降至50.1%，有助於提升車輛行車安全與空氣品質。

不過，汰舊換新老舊汽、機車中，大多是都是走「報廢換新」模式，「舊車出口換新」件數相當少。財政部官員接受中央社記者電訪時表示，目前汰舊換新的187萬輛舊車中，只有20輛是出口然後再購買新車，其中16台為汽車、4台為重型機車，合計減徵金額約81萬元。

財政部官員分析，來申請汰舊換新優惠的中古車，車齡大多偏高，不利於國際競爭，且即使有適合出口的中古車輛，但也要找到合適的國外買主，這方面的媒合管道也不易拓展，加上中古車出口還有關稅、運費等成本得負擔，比單純報廢更為複雜，可能是這些因素導致出口換新案件數量稀少。

財政部統計，出口換新減徵優惠案件在2016年時有2輛，2017年有10輛，2018年有6輛，今年上半年則有2輛，數量不多，但持續有零星成功案例。（編輯：鄭雪文）1080805