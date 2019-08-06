貿易戰演變匯率戰 機械公會籲新台幣貶到33元

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）美中貿易戰蔓延，人民幣重貶引發匯率戰，機械公會呼籲央行不能置身事外，新台幣匯率應貶值到33元，助機械業出口競爭力。工具機公會指出人民幣貶值受惠者還是中國大陸的出口業者。

美中貿易戰戰火延燒到貨幣戰。在中國官方放任人民幣貶破7元大關後，美國財政部今天正式宣布將中國列為貨幣操縱國。

人民幣重貶，貿易戰延燒貨幣戰，恐慌指數升溫，美股道瓊崩跌767點，創今年最慘，台股早盤也重挫超過200點，直接摜破年線約10382點。

新台幣昨天重貶2.52角，以31.628元兌1美元作收，兩大外匯市場總成交金額衝上32.425億美元，寫下2009年5月4日以來新高紀錄。新台幣今天開盤貶5.2分為31.68元，早盤一度貶逾1角。

台灣機械工業同業公會理事長柯拔希今天接受中央社記者採訪指出，去年美中貿易戰開打時，他就預期貿易戰會演變成匯率戰，接下來可能還會衍生專利戰。

柯拔希指出，美國對中國進口的產品加徵關稅，不意外中國大陸放任人民幣貶值抵銷加徵關稅帶來的衝擊，也提高中國大陸出口產品競爭力。

他表示，關稅與匯率攸關出口導向的各類產品競爭力，人民幣貶值，會增加中國大陸機械產品出口的競爭力，對台灣廠商也產生出口競爭的壓力。

至於在中國大陸的台灣機械業者，柯拔希指出相關業者機械和工具機產品主要以內銷中國大陸為主，人民幣貶值對在中國大陸的台灣業者來說，並沒有太大影響。

面對人民幣匯率貶值，柯拔希表示為了拚出口，其他國家貨幣競相貶值，台灣主要競爭對手韓國韓元貶值幅度更大。

他呼籲台灣中央銀行「不能置身事外」、「不能按照以前的習慣行事」，認為新台幣兌美元匯率應該要貶到32元到33元、甚至接近33元，保護包括機械業者等出口導向的產品競爭力。

台灣區工具機暨零組件工業同業公會秘書長黃建中接受中央社記者採訪也不諱言指出，人民幣貶值對台灣工具機出口到中國大陸來說，市場競爭力受到部分影響，人民幣貶值主要受惠者還是中國大陸的出口業者。（編輯：黃國倫）1080806