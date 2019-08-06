上市櫃員工年均薪半導體居冠 觀光橡膠業吊車尾

（中央社記者劉姵呈台北6日電）金管會公布107年度上市櫃公司非主管全職員工的平均年薪，上市公司100.8萬元，上櫃則是72.9萬元。其中，上市櫃以半導體業列雙冠軍最高，上市觀光業及上櫃橡膠業則吊車尾。

金融監督管理委員會證券期貨局今天公布上市、上櫃公司揭露員工薪資統計結果，上市非主管全職員工的平均年薪排名前5高產業，第1名為半導體，平均年薪有新台幣122.8萬元，第2名是電腦及周邊設備，有120萬元，第3名塑膠工業的117.2萬元，第4名是油電燃氣業的117萬元，其他電子業以116.1萬元排名第5。

上櫃非主管全職員工平均年薪排名前5高產業，第1名也是半導體業，平均年薪97.2萬元，第2名是金融業83.4萬元，第3名為建材營造業81.2萬元，第4為資訊服務業有80.7萬元，第5名則是電腦周邊設備業的76.9萬元。

不過，上市櫃排名倒數5名產業中，上市最低為觀光業，僅有55.2萬元；上櫃最低為塑膠業，僅45.5萬元。綜合來看，上市櫃最低的產業2年的年均薪都不及半導體業1年的年均薪來的高。

證期局也表示，上市櫃公司今年6月起，必須在公開資訊觀測站的公司治理專區，公布非擔任主管職的全職員工平均年薪，同時今年若有2種情況的公司必須提出說明，首先為員工薪資平均數未達50萬元者，統計今年上市公司有66家、上櫃有93家。第二為公司每股稅後獲利（EPS）表現較同業佳，但員工薪資平均數低於同業水準者，要在公開資訊觀測站上說明偏低的原因，統計上市有142家，上櫃124家。

證期局也表示，為督促公司獲利成長要回饋給員工，明年會增加第三項，若公司EPS較前1年成長，但員工薪資平均數卻較前1年衰退者，要提出說明。（編輯：林興盟）1080806