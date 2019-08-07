川普頻施壓降息 Fed官員稱利率現處適當區間

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）儘管美國總統川普頻頻施壓，美國聯邦準備理事會（Fed）理事布勒德今天表示，美國利率目前處於「適當區間」，似暗示聯準會近期內不會再度降息。

同時也是聖路易聯邦準備銀行總裁的布勒德（James Bullard）受訪表示，聯準會上週宣布10年來首度降息，在協助因應貿易戰相關不確定性上「已有作為」。如今將觀察美國經濟對降息的反應之後，再來決定下一步。

布勒德說：「我們相信（利率）來到適當區間。是否會有進一步動作，要看之後進來的經濟數據。」

聯準會去年4度升息，布勒德是去年第一位呼籲聯準會升息且慢的理事。美國總統川普去年接連在推特開砲，幾乎每天一推文，要求停止升息。但在受訪時，布勒德似乎不認為有立即採取進一步行動的迫切性。

針對中國在貿易戰中採取的作法，像是放手讓人民幣兌美元走貶，川普也要求聯準會拿出對策。

川普昨天推文表示：「中國放手讓人民幣貶至歷史低點。這是『匯率操控』。聯準會聽到了嗎？」

但布勒德指出：「我們不能在針鋒相對的貿易戰中，隨之變動貨幣政策。這樣變化會太大。」布勒德是昨天美中關係惡化以來，首位公開發言的聯準會理事。

布勒德說：「我們已將和貿易政策面向有關的諸多不確定性納入考量，這正是前6個月我們在貨幣政策看到大轉變的原因。」（譯者：劉淑琴/核稿：徐睿承）1080807