出貨高峰 廣越連續24個月營收創同期新高

（中央社記者韋樞台北7日電）羽絨服代工廠廣越7月營收20.91億元，再創歷年同期新高。廣越表示，由於越南新廠自動化產線生產效率穩定，客戶下單穩增，使得廣越營收已連續24個月創下歷年各月營收新高。

廣越7月合併營收新台幣20.91億元，月增11.86%，年增22.93%，累計前7月營收達84.49億元，年增45.5%。

廣越表示，除了併購效益逐漸發酵外，廣越前4大客戶Patagonia、The North Face、Adidas及Nike亦隨旺季到來而接單逐漸暢旺，促成廣越自2017年8月以來已經連續24個月創下各月營收同期新高紀錄。

廣越指出，廣越羽絨衣平均單價穩步調漲，近期美元匯率再度強勢走揚亦相對有利，再加上越南隆安新廠及前江旗艦廠的自動化新產線的生產效率漸趨穩定，使得廣越整體毛利率、營業淨利率及稅前、稅後盈餘等皆穩步成長，大主力客戶已明確表示希望廣越明後年將再度擴大產線擴充速度。

法人表示，廣越除了明顯為美中貿易戰的受惠越南概念股之外，根據歷年的經驗，每年6、7、8、9旺月營收均在攀高，8、9月可望創下歷史新高，同時今年獲利成長幅度仍將超越營收成長，且全年業績總額可望再度創下歷年新高。（編輯：林興盟）1080807