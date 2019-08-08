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亞太電備戰5G健全體質 減資逾34%彌補虧損

最新更新：2019/08/08 16:59

（中央社記者江明晏台北8日電）備戰5G，亞太電信今天宣布，為健全財務結構與未來營運發展，董事會決議辦理減資彌補累積虧損，減資比率約為34.456%，後續也將進行150億元的私募案。

亞太電信今天召開重大訊息，財務長洪龍珠表示，為健全財務結構與未來營運發展需求，董事會今天決議辦理減資彌補累積虧損，公司第2季財報累積虧損為新台幣約221.47億元，以約73.37億元的法定盈餘公積與資本公積彌補前述虧損後，累積虧損還有約148.1億元。

亞太電信表示，本次減資彌補虧損金額約為148.1億元，依據亞太電信實收資本額約429.82億元計算，減資比率約為34.456%。減資後的實收資本額約為281.71億元，每股面額10元。

此外，亞太電信也將進行150億元私募案，亞太電信總經理黃南仁指出，5G競標除增資的150億元外，還有其他資金籌措方式，而亞太電信希望維持消費者以及企業用戶需求，3.5GHz、28GHz都會投標，整體參與5G競標的資金額度，則會視狀況調整。

亞太電信預計10月2日舉行股東會，通過減資案及私募案，黃南仁表示，進行減資再私募增資計畫，部分原因就是為了投資5G，而150億元私募案中，亞太電信既有大股東鴻海集團、台鐵及台灣大哥大是否會加碼參與，黃南仁表示，大股東會自己評估之後決定。

亞太電信也將於9日舉行線上法人說明會，5G方面的計畫也將成為法人關注焦點。

亞太電信董事長呂芳銘先前曾在股東會上表示，亞太電信一定要參與5G競標，否則不能進入5G市場，有關資金來源，呂芳銘曾透露，規劃辦聯貸和私募等其他管道。（編輯：鄭雪文）1080808

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