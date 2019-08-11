面板業供過於求成定局 台廠須整合上下游供應鏈

（中央社記者潘智義台北11日電）外電先前報導鴻海前董事長郭台銘投資的廣州10.5代面板廠有意求售，產業專家說，中國面板新產能不斷開出，廣州廠只會增加供過於求的壓力，台廠的出路唯有生產含金量高的產品，並整合上下游供應鏈。

面對韓國及中國面板廠產能不斷擴大，面板產業競爭壓力愈來愈大，台廠友達、群創都一再公開宣示，要力推高附加價值、含金量高的產品，例如迷你發光二極體（Mini LED）電競面板、公用顯示器面板，投入技術領先的高階產品，例如解析度更高的8K4K面板。

國際數據資訊公司（IDC）資深市場分析師陳建助表示，面板供過於求，價格持續下跌，台灣面板廠唯有強攻含金量高的產品，往上游走，掌握面板上游零組件降低成本，再往下游走，為客戶提供一條龍服務。

陳建助說，群創出任上游零組件偏光板廠誠美材料董事，掌握零組件供貨來源，降低成本；2017年起，群創更投入下游產品製造，甚至做到電視組裝，除提供客戶一條龍服務，也提供自家生產面板的下游出海口。

他直言，今年面板供過於求的壓力一直存在，且未來兩年可能還是這樣的局面，因為中國的10.5代、8.6代新廠產能不斷開出，供給一直增加，需求卻不見同步成長，因此除非有面板廠關廠，否則供過於求壓力仍在。

他解釋，面對供過於求，面板廠短期的做法是透過生產策略調整因應，例如資訊電子產品使用的液晶面板多採用高階的廣視角規格生產，一般規格的非廣視角面板產量自然降低，緩和售價下跌壓力。

他指出，因應美中貿易戰，筆記型電腦廠提早在未加徵關稅時大量出貨，因此5月即開始增加筆電面板的採購量，不過筆電面板備貨已近尾聲，第3季面板價格續跌的過程中，因售價已逼近成本，或許有緩跌機會。

IHS Markit資深研究總監謝勤益表示，原本預期第3季電視面板供過於求的狀況稍有改善，但實際上並非如此，加上美中貿易戰再起波瀾，電視整機銷美加徵關稅，連帶促使終端消費市場售價變貴，降低消費者購買意願，影響對上游面板業的採購需求。

謝勤益認為，面板目前已經供過於求，廣州10.5代線新增產能只會再增加供過於求的壓力；鴻海集團在美國威斯康辛州原規劃新建10.5代廠，後來改為6代線或其他方案，都是反應面板供過於求，以及產業供應鏈拉太長，面板零組件需自美國以外的國家進口、成本太高的現實。

整體來看，面板廠經營者勢必須評估成本及供需問題，任何新增面板產能，即使只小量生產，仍然會加大整體面板市場供過於求的壓力。面板廠未來發展勢必藉由利基型產品貢獻獲利，而非追逐產量的成長，才能在高度競爭的產業環境中生存。（編輯：張良知）1080811