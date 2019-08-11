用保險準備失智照顧費用 業者建議3大選擇考量

（中央社記者劉姵呈台北11日電）衛生福利部調查，截至2018年台灣失智症患者已逾28萬人，且每38分鐘新增1名失智症患者，衍生的長期照顧費用準備成問題。壽險業者建議，想用保單建立長照帳戶，應有3大考量。

富邦人壽與商周集團、世新大學民意調查研究中心攜手執行的「失智症病識感與準備度全台大調查」也顯示，大多數受訪者擔心自己未來面臨失智風險，但僅有18%的人已開始準備照顧費用，尤其是離失智長照風險較近的40世代，已開始準備的不到15%，等於每3名40世代中，就有2人未準備。

富邦人壽總經理陳俊伴在新聞稿中表示，失智而產生的每月照顧費用，對失智症家庭帶來不小經濟壓力，因此建議可依個人需求及早規劃相關保單，用保險保障打造專屬的「長照帳戶」，減緩未來經濟衝擊。陳俊伴指出，失智、失能引發的長期照顧是一條漫漫長路，建立長照帳戶應有3大考量。

首先是「給付頻率」，考量失智、失能產生的每月照顧費用，例如聘請外勞或是入住養護中心，費用多為按月給付，因此建議分期保險金的給付頻率應以每月給付為主，減輕照護家庭的經濟負擔。

第二為「給付金額」，依照顧條件來估算，如申請外籍看護工，一個月基本花費至少新台幣2.1萬元，以此推算基本月給付金額至少2萬元以上，這還不包含交通費用、突發治療費用、生活準備金以及家人請假照顧的薪資損失。

最後是「給付時間」，根據統計資料指出，照顧失能、失智者平均約7.3年，因此給付期間最好選擇至少10年以上的保單，才能充分支應相關照顧費用，避免發生照顧費用突然中斷、影響家人生計的情況。（編輯：楊凱翔）1080811