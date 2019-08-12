日月光砸23.26億元擴高雄廠 向宏璟建設購新廠辦

（中央社記者鍾榮峰台北12日電）半導體封測大廠日月光投控旗下日月光半導體擬向宏璟建設購入K24新建廠辦大樓，議定未稅交易金額新台幣23.26億元，因應未來高雄廠產能擴充需求。

日月光投控今天下午召開重大訊息說明會，財務長董宏思表示，子公司日月光半導體董事會今天決議通過，向關係人宏璟建設購入K24新建廠辦大樓，雙方議定未稅交易金額23.26億元，因應日月光未來產能擴充需求，提升生產製造支援效能。

董宏思指出，K24新建廠辦大樓包括K24主體廠房1萬9625坪，D1到D2化學材料倉庫230.6坪、以及D3高壓變電站543坪，合計共2萬398.6坪。

董宏思表示，日月光為配合高雄廠未來營運成長需求，並解決化學材料倉庫空間不足、並提升第二園區廠房供電品質，擬購入位於楠梓加工區第二園區的K24新建廠辦大樓，達到產能配置及提升生產製造支援效能。

日月光投控指出，K24廠房導入「綠建築」設計理念，已取得碳足跡最高等級「鑽石級」認證，是全國首座同時獲得「台灣綠建築EEWH」候選認證以及「建築碳足跡」鑽石級認證的半導體廠房。

董宏思表示，相關廠辦大樓將進行半導體封裝測試使用。（編輯：郭萍英）1080812