催生南台矽谷 橋頭科學園區產學策進會成立

（中央社記者程啟峰高雄12日電）「台灣橋頭科學園區產學策進會」今天在高雄成立，將串聯南科高雄園區及南科，打造南台灣矽谷科技廊道；行政院副院長陳其邁與產官學研界代表齊聚見證。

會中推選中山大學校長鄭英耀為首屆理事長、副校長黃義佑擔任秘書長，未來將為橋頭科學園區的發展獻策、培育產業人才，打造南台灣矽谷科技廊道。

陳其邁致詞指出，行政院今年4月召開跨部會研商會議討論，督促相關部會，用最快的速度將橋科開發完成，當然也需要市府團隊共同合作，才能順利進行。

他說，未來園區將包括半導體、5G、生醫產業、航太、智慧機械、智慧物聯網及軟體新創等產業進駐，也是下一個世代台灣最核心最有競爭力的科技產業，預計年產值可達新台幣1000至1800億元，創造7500至1.1萬個優質就業機會，讓高雄產業成功升級轉型。

「橋科產學策進會就像美國矽谷的知識、產業新創基地」鄭英耀指出，中山大學致力推動成立橋科產學策進會，除扮演國家與城市發展的智庫角色，也負起社會責任，促進產學鏈結，協助科學園區規劃產業發展、推動創新研發、培育所需人才。

他認為，橋科將引進AI、晶圓封測廠，可和楠梓日月光、路竹華邦電、南科台積電銜接，打造南台灣最重要的科技產業廊道，加上鄰近多所大專校院，學術與產業能無縫串聯。（編輯：李亨山）1080812