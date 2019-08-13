基本工資若調漲 調查：84%企業成本增加

（中央社記者蔡芃敏台北13日電）勞動部將在14日召開基本工資審議委員會，決議明年基本工資是否調漲。人力銀行調查顯示，若政府調漲基本薪資，84%企業人力成本將增加，24.1%企業指將影響徵才意願。

台灣基本工資為時薪新台幣150元，月薪2萬3100元，勞動部將在明天召開基本工資審議委員會，決議明年基本工資是否調漲。104資訊科技今天發布新聞稿指出，調查顯示，若政府調漲基本薪資，84%企業人力成本將會增加。

調查也顯示，若基本工資調漲，66.9%企業指出不會影響招募人才意願，24.1%認為會影響。

104人力銀行資料顯示，今年1月至8月，全職人員平均薪資為3萬2000元，兼職人員平均薪資2萬2000元。

104人力銀行總經理黃于純分析，若政府調漲基本薪資，以餐飲、手搖飲料、文教以及聘僱外勞偏高的製造業影響較大，因為上述產業員工多領基本工資以及較多打工族投入，直接影響族群有限。

在可複選的情況下，企業認為若調漲薪資正面影響包括，物價高漲，應提升員工薪資水準；有助提升求職就業意願；企業有獲利，理應嘉惠員工等。負面影響部分，企業認為無法直接改善低薪問題；經濟情勢不穩，企業經營負擔大；企業將增加人力成本。

為了解基本工資調漲對勞資雙方影響，104資訊科技在8月7日至8日進行調查，共回收1229份樣本，信心水準95%，誤差為2.78個百分點。（編輯：張均懋）1080813