勞團肯定基本工資調漲 學者憂轉嫁消費者

基本工資審議委員會由勞資政學4方共同討論，每年第3季開會，今年會議在14日舉行，會後決議月薪擬從現行新台幣2萬3100元調至2萬3800元，漲幅3%；時薪則由現行150元調升至158元，仍需提報行政院決定。中央社記者謝佳璋攝 108年8月14日

（中央社記者張雄風、吳欣紜台北14日電）基本工資月薪及時薪明年起將分別調至2萬3800元及158元，勞團肯定連4年調漲，但希望加速最低工資法立法；學者則認為業者恐將人事成本反應於售價，變成消費者買單。

勞動部今天召開基本工資審議委員會，會後決議月薪從現行新台幣2萬3100元調至2萬3800元，漲幅3.03%；時薪部分則由現行150元調升至158元，調幅5.33%，仍需提報行政院決定。

台灣勞工陣線祕書長孫友聯表示，對於基本工資連4年持續調整的決定表示歡迎和肯定，但這次未能維持過去3年調整的決心，時薪調整5%，但月薪僅調整3%，錯失了一次好好回應台灣低薪問題的好機會，實屬可惜。

孫友聯認為，台灣基本工資的調整其實已經相當溫和漸進，因此資方團體應正面看待基本工資調整的正面經濟效益；勞工的生活無法改善，回過頭來衝擊的是台灣整體的經濟。

孫友聯說，低薪問題存在已經是台灣社會的共識，而調整基本工資是政府最有效的政策工具之一，對於許多台灣基層勞工而言，調整基本工資是他們唯一加薪的機會；他認為除了持續提升基本工資以宣示台灣社會解決低薪問題的決心外，更應加速最低工資法的立法，制度化調整機制。

國立政治大學勞工研究所教授成之約表示，基本工資時薪月薪調漲比率不一樣，時薪調漲比率高於月薪，現在主要是看商業、服務業承受的能力如何；最有可能發生就是將成本轉嫁給消費者；另外就是以月薪的數字來計算每小時工資給受僱勞工。

成之約指出，薪資由勞雇雙方議定但不得低於基本工資，只要加總起來不低於月薪就好，不盡然是不合法的；他舉例，以正常工時1天8小時，每個月22天計算是176小時，時薪158元等於每個月可領2萬7808元，但每個月基本工資才2萬3800元，若是工時相對來說較長時，雇主可能會以月薪的數字回推計算每小時工資，降低雇用成本；若時薪乘法定正常工時，與月薪差距愈大時，這種風險就有可能發生。

成之約說，站在雇主的立場，薪資調漲勢必在法定福利的負擔將水漲船高，這些成本增加可能會影響僱用意願，改以原有員工加班的方式因應；也可能因勞動成本提高而反應到售價上，但他認為薪資調漲基本上還是要看整體經濟是否成長，如果經濟成長不如預期，消費者看到售價上漲，也不盡然會有購買意願。（編輯：李亨山）1080814