基本工資時薪漲至158元 連鎖業者：要更精打細算

（中央社記者吳欣紜、張雄風、蔡芃敏台北14日電）基本工資審議委員會今天決議明年時薪調升至158元，首當其衝的連鎖業者表示，人事成本壓力很大，未來在人力安排上要更精打細算，也考慮改聘正職人員。

勞動部今天上午10時召開基本工資審議委員會，經過長達逾6小時的討論，決議月薪從現行新台幣2萬3100元調至2萬3800元，漲幅3%，時薪則由現行150元調升至158元，但仍需提報行政院決定，公告後預計明年開始實施。

事實上，連鎖業者包含麥當勞、肯德基、手搖飲以及餐飲業者，因營運成本考量，在今年初已經調漲部分餐點價格。

對於基本工資明年續漲，麥當勞表示，會配合法令辦理。而美式餐廳Fridays則指出，反映人事成本就會影響售價，變成雞生蛋、蛋生雞的問題，物價衝擊恐怕在所難免。

台灣麥當勞目前旗下有2萬名勞工，其中有9成為計時人員、人數約1萬8000人；根據麥當勞計時人員薪資表，一般時段計時人員，因職位不同約落在150至176元、大夜時段則為205元至271元。

美式餐廳Fridays資深副總裁李宏智表示，現在公司月薪都已經高於基本工資，至少是2萬6000元以上，甚至3萬起跳；但是美式餐廳有很多時薪的工作人員，從最開始110元到現行的150元，成長幅度很大。

他說，基本工資調漲後面還牽涉到勞保級距、退休金等部分，為了壓低人事成本，業界很多是給基本工資，另外再加發現金，規避問題，但知名企業容易被當成政府、各界注意的目標，不會做這樣的事。

李宏智指出，明年時薪將上揚至每小時158元，Fridays將要求未來各分店在人力安排上要更精打細算，分店經理要更用心排班，寧可用較少的人、較長的工時，降低除了時薪外，勞健保、退休金等雇主需要負擔部分。

另一個打工族最多的就是全台逾萬家的便利超商，由於基本工資已連續多年調整，旗下有3家超商門市的加盟主坦言，扣除人事成本後，獲利愈來愈微薄。

他舉例計算，兼職人員每人每月工時約120小時至180小時，基本時薪從150元提升至158元，以一家24小時經營的門市，共需約7至8名兼職人員、每月工作180小時計算，將增加1萬1520元人事成本，對賺蠅頭小利的超商來說壓力很大。

明年時薪調整至158元後，有逾50萬名勞工受惠，其中又以15至24歲的年輕人獲益最大，以「每天上班8小時，每月上班22天」情況下試算，每月約有2萬7808元薪資，相比於2萬3800元月薪，多出4008元，「打工比正職更賺」的情況普遍，也讓非典型就業人數愈來愈多，去年升至81.4萬人，創歷年新高。

這位不願具名的加盟主說，正職人員通常會跟雇主「站在一起」，責任感也較重，但相對的工讀生較缺乏經驗，對門市比較沒有感情，因此流動率也較高，加上依照勞基法，若時制薪勞工例假日加班，加班費比正職員工更高，因此如果時薪一直漲，會直接考慮改聘正職人員。

他也強調，基本薪資漲了，員工也該自我提升，提高工作效率，才能進一步提高業績，否則一旦工作表現不如預期，加盟主不賺錢時，就會思考付的薪水划不划算。（編輯：林孟汝/林淑媛）1080814