基本工資將調漲 綠：就是希望能照顧勞工

（中央社記者劉冠廷、王揚宇台北14日電）勞動部今天決議調漲基本工資，民進黨立法院黨團表示，蔡政府時代調整調過多次基本工資，就是希望能照顧勞工；國民黨團表示，大方向贊成，也呼籲政府花心思解決低薪問題。

勞動部今天召開基本工資審議委員會，會後決議月薪從現行2萬3100元調至2萬3800元，漲幅3%；時薪部分則由現行150元調升至158元，仍需提報行政院決定。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋下午向中央社記者表示，蔡總統時代調過多次基本工資，就是希望能照顧勞工，至於這次調漲的幅度夠不夠，每個人有不同的看法，但可以證明的一件事，就是蔡總統照顧勞工不是只有嘴巴說說，而是用實際行動去做，至於是否會對中小企業增加負擔的影響，則要持續觀察。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗則說，這樣的調整，大方向他是贊成的，但這只是基本工資的部分，要如何具體解決低薪的問題，政府恐怕要提出更強的措施。

曾銘宗說，建議蔡總統要履行過去曾承諾要解決低薪的問題，因此政府應該要提出更具體能夠解決低薪的措施，而不是只有解決基本工資的問題。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞也表示，調整基本工資對勞工是福利的政策，不過最重要的，還是企業要有好的薪資環境，政府最重要的就是要建構出這樣好的薪資環境，讓企業願意給員工加薪，這才可以改善台灣目前所面臨到的低薪問題。（編輯：楊凱翔）1080814