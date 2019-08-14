最低工資法有明確指標 避免基本工資審議淪喊價

勞動部14日召開基本工資審議委員會，勞方委員在會前呼籲基本工資調幅不低於去年標準、目標漲幅6%至8%；資方委員則希望凍漲，資方認為若調升5%，企業成本估計年增300億元。圖為勞工工作一景。中央社記者董俊志攝 108年8月14日

（中央社記者吳欣紜、張雄風台北14日電）基本工資審議委員會召開，勞資雙方常在會前展開「表態」大戰，也讓基本工資審議蒙上喊價印象，勞動部已將「最低工資法」送到行政院，讓基本工資審議有明確數據指標。

勞動部今天召開基本工資審議委員會，審議委員最後拍板基本工資月薪從現行新台幣2萬3100元，調至2萬3800元，漲幅3.03%；時薪部分則由現行150元調升至158元，仍需提報行政院決定。

基本工資是否調整，勞資雙方在心中都有既定版本跟目標，也因此在往年基本工資審議委員會召開前，勞資雙方總是會展開喊價拉鋸戰，也讓外界認為審議委員會是流於菜市場的喊價模式。

現行基本工資審議委員會是依照「基本工資審議辦法」法規組成，委員包含勞資政學4方，並於每年第3季討論基本工資是否調整，其中也規定基本工資審議委員會為審議基本工資應蒐集國家經濟發展狀況、消費者物價指數、國民所得與平均每人所得、各業勞動生產力及就業狀況、各業勞工工資等資料並研究。

為了提升基本工資審議的位階，勞動部日前已將最低工資法送至行政院，讓基本工資審議能更明確。

不同於審議辦法，最低工資法中明確的訂定了「應」參採指標及「得」參採指標，其中「應參採指標」為共識較高的消費物價指數，「得參採指標」則包含國家經濟發展狀況、勞動生產力指數年增率等。

另外，草案也明定將設置「研究小組」，由專家學者4到6人及相關政府代表組成，研究小組不定期開會，必須在審議會前提出建議案後，再由審議委員會討論。

文化大學法律系教授邱駿彥表示，現行基本工資審議辦法中雖然也有提到物價指數等指標，但審議辦法畢竟只是個辦法，所以在審議時，勞資雙方總會有喊價動作。

不過，邱駿彥認為，未來最低工資法通過後，法案中列有「應參採指標」與「得參採指標」，基本工資該怎麼調整就會有比較明確數據，這比現行基本工資審議，讓未來審議狀況可以更穩定。（編輯：張芷瑄）1080814