基本工資調幅拍板 學者：政府須防業者變相漲價

基本工資明年調幅拍板，學者表示，政府應提出對各業別成本影響，並要正視衝擊低薪就業、低薪勞工增加的反作用。圖為勞工辛勤工作一景。中央社記者董俊志攝 108年8月14日

（中央社記者吳欣紜、蔡芃敏台北14日電）基本工資明年調幅拍板，學者表示，政府應提出對各業別成本影響，以免有業者趁機變相漲價，並要正視衝擊低薪就業、低薪勞工增加的反作用。

勞動部今天上午10時召開基本工資審議委員會，經逾6小時討論後，拍板基本工資月薪將從現行的新台幣2萬3100元調升至2萬3800元，漲700元，調幅3.03%；時薪則從150元調至158元，調幅5.33%，待行政院核定後，將於明年實施。

台大國家發展研究所副教授辛炳隆接受中央社記者採訪時說，政府調整基本工資會參考CPI、經濟成長等數據，目前相關數據均正成長，若此時不調薪「蠻奇怪的」。

他說，勞動市場要服膺市場原則，辛炳隆強調，全球經濟前景未明、陸客來台觀光受限，「溫和」提高基本薪資有助刺激內需市場。不過，辛炳隆認為，政府也應提出調薪對各個業別成本影響，供各界參考，杜絕之後部分業者以成本增加為名，行售價調漲之實，帶動各項物價大幅上揚，就有失政府調升薪資美意。

辛炳隆指出，台灣製造業人事占整體成本約1成，餐飲業、零售約占比2成至3成。若以3成均領基本薪資推算，調漲5%後，成本增加0.015%，調升基本薪資一定會增加企業主成本，對企業實質影響則有待觀察。

文化大學勞工關係學系教授李健鴻進一步分析，根據今年政府調查的相關數據，應該看不到漲了工資造成物價大漲的情況，「今年上半年失業率數據穩定、物價指數CPI上漲幅度也比去年低許多」。

他說，各國調升最低工資的目的都是要照顧少數的低薪勞工，台灣過去這2、3年來基本工資持續調漲，根據勞動部歷年估計的受惠人數也確實逐年增加。

然而，「調升基本工資一定會有正反效果出現」，李健鴻說，雖然受惠勞工的確比較多，但仍不能忽視反面效果，尤其是影響到勞動條件比較差的邊際勞工。

李健鴻分析主計總處的人力資源調查資料，以2017年為例，月薪低於基本工資的正職勞工人數有39萬2000人，到了2012年，低於當年基本工資的正職人數僅19萬8000人，這顯示每次調升基本工資之後，低於基本工資的正職勞工人數一定會比上年度明顯增加，且調整幅度越多、低薪勞工人數就會越多。

李健鴻指出，會造成這現象有兩種原因，一是雇主並沒有依法提高員工薪津；另一個原因是原本高於基本工資的勞工，雖基本工資調升，但因雇主沒有再調整薪津，還是支付原薪，以致低於基本工資水平的勞工人數就會越多。

總統蔡英文2016年上任後4度調漲基本工資，月薪從2萬1009元、2萬2000元、2萬3100元，再調升至2萬3800元。時薪調幅依序是5.56%、4.72%、7.14%、5.33 %，各調漲5%、4.72%、5%、3.03%；時薪則從133元、140元、150元，調升至158元。（編輯：陳清芳）1080814