龍巖李世聰出清彰銀持股逾2.04% 仍握6.41%

（中央社記者劉姵呈台北13日電）龍巖集團總裁李世聰增持彰化銀行股票卻未申報，去年遭金管會裁罰，要求一年內出清2.04%持股，金管會今天表示，今年7月底李世聰已出清2.04%持股，目前關聯戶持股仍有6.41%。

金融監督管理委員會去年查獲龍巖集團總裁李世聰透過境外公司增持彰化銀行股票卻未照規定申報，在去年8月16日對李世聰裁罰新台幣600萬元，並限制一年內要處分掉2.04%持股。銀行局副局長莊琇媛表示，根據李世聰在今年7月24日申報的資料，要求處分的2.04%持股，已全數出清。

根據銀行法規定，銀行股東若持股達5%之後，每增加一個百分點，必須向金管會申報；但李世聰未申報，因此，金管會在去年8月16日裁罰，並要求超過的2.04%，必須處分掉。

根據金管會資料指出，2016年8月1日李世聰關聯戶持股是7.02%，到2016年8月24日，持股變成9.06%，到去年持股共計有9.23%。莊琇媛表示，截至今年7月24日為止，李世聰關聯戶的持股已經剩下6.41%，表示這段時間持股共賣出2.82%，多於原本要求處分的2.04%。（編輯：林興盟）1080813