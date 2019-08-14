乾拌麵市場商機達百億 業者出招搶市

（中央社記者江明晏台北14日電）乾拌麵風潮興起，成快食新寵兒，眾品牌搶進猶如戰國時代，競爭激烈也成紅海市場，新舊業者各自出招求關注，有的主打無人工添加、有的業者則跨領域聯名，炒熱商機。

以快煮麵取代油炸麵塊的乾拌麵受到市場青睞，業者初估，這塊市場市值達新台幣百億元，吸引多家業者陸續搶占，有的業者主打品質，也有業者大打價格戰，或是找名人代言加持，品牌眾多、競爭激烈，猶如戰國時代，已成紅海市場。

有80年製麵歷史的大呷麵本家，推出「家麵」乾拌麵新系列，創辦人劉世欣6年前就有開發拌麵的動機，但是因為對醬料無添加的堅持，6年後才找到好的拌醬推出，是市場少見麵條廠商自主開發乾拌麵的業者，大呷麵本家投入開發拌醬麵新產品，主打「無人工添加物」、「無味精」、「無防腐劑」。

取名「家麵」是劉世欣想起年輕時求學過程中，媽媽在家中親自煮的那碗湯麵宵夜，就算長大遠在外地，仍是懷念起家中那碗充滿了愛和飽足的麵條。

乾拌麵市場龐大，就連觀光股王「瓦城」也加入搶市，瓦城近幾年建立的版圖橫跨兩岸，推出的「瓦城泰式酸辣乾拌麵」，主打泰國空運進口酸辣醬料為基底研製，麵條則是嚴選台南日曬手工關廟麵。

瓦城泰統集團董事長徐承義表示，希望瓦城是一個與時俱進而且又有人情味的品牌，會推出乾拌麵正是起因於想提供顧客更多服務，在一年前加入外送市場的服務後，瓦城希望透過新商品當媒介，增加瓦城與客人之間的連結，也希望藉此提供全世界消費者方便又多元的服務。

「老媽拌麵」則積極跨領域合作，殺出拌麵紅海，農曆7月搭上日本恐怖經典「七夜怪談」，推出聯名「七夜平安箱」，內含七種口味，外觀更以「貞子爬出電視」的恐怖畫面作為設計理念，創造話題與商機。

老媽拌麵今年7月也和泰國米其林推薦餐廳「藍象」合作，推出新口味，老媽拌麵執行長陳榮昌表示，老媽拌麵的初衷是希望消費者能吃到最道地的麵食，不斷向國內外推廣「台南關廟麵」，讓世界從麵食看見台灣，今年開始也有不同領域的合作機會，盼在現今如戰國時期的拌麵市場殺出一條通往藍海的路。（編輯：張均懋）1080814