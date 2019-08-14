蔡總統任內4次調升基本工資 時薪漲幅31%

勞動部14日舉行基本工資審議委員會，勞動部長許銘春（右）、勞動條件及就業平等司司長謝倩蒨（左）會後出席記者會宣布會議結論，每月基本工資擬從新台幣2萬3100元調至2萬3800元，調幅3.03%；時薪部分則由現行150元調升至158元，調幅5.33%，仍需提報行政院決定。中央社記者裴禛攝 108年8月14日

（中央社記者吳欣紜、張雄風台北14日電）基本工資月薪及時薪明年起將分別調至2萬3800元及158元，勞動部長許銘春今天指出，總統蔡英文上任後，基本工資4次調整，月薪漲幅達18.95%、時薪則為31.67％。

基本工資審議委員會歷經6小時審議及討論，最後拍板決議明年基本工資月薪從現行新台幣2萬3100元調漲700元至2萬3800元，漲幅3.03%；時薪部分則由現行150元調升至158元，調幅5.33%，勞動部將把審議結果呈報行政院決定。

勞動部在審議會後召開記者會表示，基本工資月薪調整後，約有183.26萬名勞工受惠，其中包含本勞136.71萬人、外勞46.55萬人；時薪部分，有48.33萬勞工受惠。

許銘春指出，蔡總統上任以來，政府基於照顧邊際勞工的立場每年定期檢討基本工資，以溫和穩健方式逐步調升，連同今天會議結論已經有4次調整，並從4年前2萬8元調升至2萬3800元，一共調升3792元，調幅達18.95%；時薪則從120元調至158元，共調升38元，調幅達31.67％。

不過，對於今年這樣審議結果，資方委員表達不滿，甚至質疑有選舉考量。許銘春對此表示，基本工資調整是每年依照基本工資審議辦法須進行的一項會議，調整與否及調幅等，完全沒有任何的政治考量及選舉考量，完全是基於照顧勞工的基本生活，審議會也充分就各項的社經指標數據來討論。

許銘春指出，資方委員原本主張不調整，但基於照顧勞工的目的，且充分考量目前17項民生重要指標後，資方委員表達可以微幅調整，而勞方原本期待調漲5％，但也考量經濟面因素，降低原本的預期調幅，勞資雙方都有兼顧到對方立場及經濟發展權益。

許銘春認為，基本工資審議會是由勞資政學4方委員組成的，是希望透過勞資政學4方委員充分表達意見之後，政府從中來凝聚共識。

至於最後為何拍板新台幣2萬3800元、時薪158元，許銘春表示，月薪調幅是否要與時薪一致，審議委員有不同意見，月薪決定調漲3%後，比去年調幅降低2個百分點，所以她以學者委員的建議，時薪也較去年調幅調降2個百分點的等幅度調整方式，決定時薪調幅，最後得出158元。（編輯：戴光育）1080814