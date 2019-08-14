時薪調漲 餐飲超商：控管成本開源節流

（中央社記者江明晏台北14日電）勞動部今天決議明年起基本工資調漲，時薪由現行150元調升至158元，連鎖餐飲與超商業者首當其衝，業者普遍表示將遵循法令，會謹慎控管、開源節流、規模化等策略因應成本上升。

勞動部今天決議，明年起基本工資月薪從現行2萬3100元調至2萬3800元，漲幅3%；時薪部分則由現行150元調升至158元，仍需提報行政院決定。

工資若拍板上漲，人事成本相對高的連鎖餐飲、超商等業者勢必得支出更多成本，超商龍頭業者統一超表示，目前尚未精算人事費用增加多少，若未來政府通過基本薪資調漲相關法案，將會依法辦理。

因應政策變化，統一超商表示，與加盟主站在同一陣線，過去4年提供加盟主合理的分潤補貼，並透過經營結構持續創新，如推出複合店、品牌聯名店、智販機、差異化商品推陳出新、強化會員點數經營，進而帶動業績成長，穩固經營根基。

全家便利商店表示，因應政策變化，會跟加盟主一起開源節流，主要從兩大方向著手，一是加速導入智能化設備，減少店員的勞務負擔，提高人員效能；二是持續強化吸客力，如開發差異化商品、會員制度的深度經營等，藉此達到「開源」的目的。

餐飲連鎖業者「王品」表示，集團已著手規劃明年調薪計畫，自2013年至2019年，王品集團多次調薪，累計調幅超過38%，高於基本工資累計調幅21%；時薪累計調幅將近41%，高於法定時薪的累計調幅37%。王品集團未來仍將秉持「同仁是家人」的經營理念，視營運績效調薪、照顧同仁。

至於是否影響公司經營？王品表示，將透過有效管控、提升人員效率，降低薪資上漲的成本壓力。

同樣為餐飲連鎖業者的「瓦城」也表示，將全力配合政府法規，在成本上升因應方面，瓦城說明，集團專注務實經營，所有的成本謹慎管控與規模化實力，使集團營運表現穩步於水準之上。

瓦城董事長徐承義今年初曾坦言，這3年原物料、租金、人事成本都在逐年上升，將成為趨勢，對餐飲業來說挑戰更高，因此業者必須更要守住品質和服務，才能留住顧客，創造正循環，除此之外，也要提升採購整合能力，創造價格優勢，隨著台灣市場成熟，不打價格戰，但要創造「價值感」，才是勝出關鍵。（編輯：鄭雪文）1080814