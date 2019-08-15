乾杯調體質第2季轉虧 股價臉綠

（中央社記者江明晏台北15日電）乾杯認列閉店損失，加上外幣兌換損失，第2季由盈轉虧，今天股價下跌臉綠；乾杯表示，下半年獲利仍有些許影響，但結束弱店有助長期績效。

興櫃餐飲股乾杯公布財報，上半年合併營收新台幣15.4億元，較去年同期的12.9億元成長19.72%，創歷年同期新高，但稅後純益2485萬元，每股盈餘1.34元，相較於去年同期3.16元，大減58%；其中，乾杯第2季由盈轉虧，每股虧損0.39元。

乾杯今天股價跌破百元關卡，跌幅逾5%，至99.61元。

乾杯表示，上半年海內外持續展店，乾杯集團旗下餐飲品牌已在海內外開了7家分店，加上2018年12月在深圳開設的老乾杯與乾杯加持，拉抬上半年營收成長。然因乾杯自去年推動汰弱留強，盤點旗下獲利不佳的店鋪，認列閉店損失，為壓縮上半年獲利的主因，加上美元與日幣強升，致使業外匯損增加。

展望下半年，乾杯表示，下半年台灣事業以精實體質為方針，展店步伐減緩、以研發活用牛肉的新品牌為主，除了7月已在微風台北車站廣場開幕的「黑毛屋微風北車店」，預計再展以牛肉為核心的第4個餐飲品牌，將於第4季登場。集團將資源投入在海外市場，海外展店步伐穩健，中國大陸預計再展3家燒肉業態，並持續積極籌備全球市場。

乾杯指出，下半年進入汰弱留強尾聲、獲利仍有些許影響，在結束弱店之下，將有助於長期整體營運績效提升。（編輯：蘇志宗）1080815