亞泥獲利凸出 力撐類股表現

（中央社記者韋樞台北15日電）美股道瓊指數大跌800點，台股開盤跌破10300點後拉回，亞泥上半年財報業績亮眼，業內外收益均佳，每股盈餘（EPS）2.91元創歷史同期新高，力撐類股表現。

美股因憂慮出現經濟衰退訊號而重挫，台股開盤大跌140點，10300點跌破後逐步拉回，各類股均下跌，內需基礎建設必備的水泥股開低後一度翻紅，最高上漲約0.66%。

亞泥上半年合併營收新台幣438億559萬元，年增12.3%；毛利率29.07%，較去年同期的23.92%增長約5.15個百分點；業外收益37億9822萬元，年增79.66%；稅後歸屬母公司淨利91億1901萬元，年增46.45%，EPS 2.91元，創下歷史同期新高。

亞泥第2季單季稅後歸屬母公司利益61億8947萬元，較首季29億2927萬元翻倍，推升第2季單季EPS 1.97元，亦創下單季歷史新高

亞泥表示，上半年投資大陸地區的水泥生產事業在量和價方面表現不錯；另外轉投資等業外收益中，從去年就開始認列收益的大陸山水水泥，今年也貢獻不少，推升業外收益高達38億元，年增近80%，挹助亞泥上半年獲利，創下歷史新高。

另外，台泥公司上半年合併營收567億2348萬元，年減1.35%；稅前淨利149億3844萬元，年增3.45%；稅後歸屬母公司淨利111億8197萬元，年增11.71%；上半年EPS 2.19元，略勝去年同期的2.14元。

亞泥和台泥上半年營運表現均佳，拉抬水泥類股。亞泥開高走高，盤中最高42.35元，漲幅2.42%；台泥股價開低後逐步靠向平盤38.3元。（編輯：張均懋）1080815