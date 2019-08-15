漲工資微中小企業影響大 經濟部提供協助

（中央社記者廖禹揚台北15日電）行政院今天拍板調漲基本工資，經濟部長沈榮津表示，調薪對大學畢業生起薪及內需市場有幫助，但微中小型服務業可能受影響最大，經濟部會加強協助業者提升競爭力。

勞動部14日召開基本工資審議委員會，決議月薪從新台幣2萬3100元調至2萬3800元，時薪從150元調至158元，行政院會今天正式拍板。

沈榮津表示，近年調整幾次基本工資，除對大學畢業生起薪有幫助，「跳脫過去22K魔咒」，對整體經濟發展、內需市場等應該也有正面幫助。

不過，連年調漲基本工資，工商業界大喊吃不消，沈榮津說，這些聲音「我們也一直在注意」，主要是微中小型服務業在時薪調漲上有些困難，經濟部會與勞動部合作協助業者做升級轉型，甚至可能透過年底擴大內需方案，「來把餅做大」。

媒體問及是否可能針對微中小企業提供補助，沈榮津說，比起補助，「強化能力會比較好」，例如傳統實體商家面臨數位經濟、網路世代來臨，如何透過科技化提升競爭力等，經濟部會透過遍布全台的榮譽指導員掌握業者在經營或融資上的困難，並提供協助。（編輯：楊凱翔）1080815