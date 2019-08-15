全球吹降息風 國外銀行推負利率房貸改賺手續費

（中央社記者劉姵呈台北15日電）全球大吹降息風，銀行微利時代來臨，丹麥日德蘭銀行推出全球第一個利率為負0.5%房貸，專家認為，銀行可能會改由每月收取手續費等方式，來弭平收不到利息產生的虧損。

美國聯準會（Fed）8月降息一碼，且同時宣布提前縮減資產負債表。摩根史坦利（Morgan Stanley）預期，聯準會可能將於今年9月、10月各降息一次，而明年還可能會降息4次，基準利率將會來到金融危機後7年（2008-2015年）的水準，利率可能趨近於0。

低利率時代來臨，丹麥第3大的日德蘭銀行（Jyske Bank A/S）推出全球第一個負利率房貸，提供利率為負0.5%的10年期房貸，另一家銀行北歐銀行（Nordea Bank Abp）也宣布推出利率為零的20年期固定利率房貸，以及利息為0.5%的30年期房貸。

日德蘭銀行說，這項負利率房貸的借款人，將像往常一樣每月還款，但房貸本金每月減少的金額將超過貸款人還款的金額。

對於歐洲銀行率先祭出「負利率」房貸，借款人取得房貸卻不用付利息的原因，台經院產業分析師陳衍潔向中央社記者分析，一是銀行使用負利率所付出的成本，比放在內部成本還要低，就有可能會使用這樣的方式，吸引需要資金的民眾來借錢。

傳統銀行收取存款後，會利用投資或是貸放的方式，將資金運用出去，以賺取中間的手續費跟利差。她說，另一個可能是，銀行預期經濟前景會變差，加上在低利率環境下，投資跟貸放方式所產生的報酬率也不高，也有可能會轉用此方式，減低可能收不回本金的風險。

不過，羊毛出在羊身上，陳衍潔強調，負利率房貸商品「可能不會這麼簡單」，貸款人也不會因此而賺到錢。舉例來說，第一種可行情況為，銀行雖然幾乎不收利息，但改用每月收取手續費方式來弭平利差。

以往申請房貸，銀行通常只會收取一次手續費，但負利率房貸可能會改為貸款人每月都要繳手續費，且銀行經過計算過後，收取的手續費可以超過利息或是打平。

歐洲面臨經濟放緩的壓力，丹麥央行5年多前就開始實施負利率來支撐經濟，陳衍潔認為，有可能銀行配合政策提供負利率商品，政府會給予低率補貼；也就是說，銀行推行負利率產生中間的價差，將由政府來吸收，這也是另一個可行的方式。

至於台灣是否也會推負利率房貸，外商銀行主管向中央社記者表示，由於台灣與丹麥的經濟條件不同，且台灣沒有銀行發行相關負利率商品，無法加以評論；不過他認為，「銀行不可能完全都使用負利率的方式來經營，一定會評估從其他管道向客戶收取費用，像是手續費，才可以把收不到利息部分打平」。

同時，考量銀行資金成本壓力，以及整體經濟前景的變化莫測，外商主管認為，使用負利率的方式對銀行來說風險很高、且完全無利潤可言，另加上房貸商品通常年期長達10年、20年至30年，虧損可能就會隨著時間拉長而擴大。（編輯：林孟汝/林淑媛）1080815