凱羿-KY拚獲利回暖 股價有撐

（中央社記者江明晏台北16日電）凱羿-KY上半年營收年減32.6%，但因台灣內銷高毛利產品比重升高，上半年毛利率增加，但去年匯兌收益基期高，導致獲利年減56.3%，看好新品將挹注下半年銷售，凱羿-KY股價連2日有撐。

全球直效行銷供應商凱羿-KY公布第2季財報，歸屬母公司稅後淨利0.46億元，每股稅後盈餘為0.98元，累計上半年每股稅後盈餘為 2.61元，低於去年同期的5.66元。

凱羿-KY指出，2019年上半年產品營收比重依序為家居用品35%、廚房用品33%、電子電器21%、美體養護11%；市場比重則為美洲60%、歐洲27%、台灣9%、中國2%與其他2%。

凱羿2019上半年合併營收10.56億元，較去年同期衰退32.6%，來自於廚房用品與電子電器產品的下滑。其中廚房用品的衰退，主要因Copper Chef第一代系列產品的銷售下滑，其自2016年銷售至今，受到鍋具產品生命週期的影響而逐步減少。此外電子電器產品中，主要來自冷風扇、烘衣機及氣炸烤箱的衰退。

毛利率方面，2019年上半年的毛利率為28%，較去年同期26%增加，主要是台灣地區內銷高毛利產品比重升高所致。2019年上半年業外方面僅產生匯兌收益1697萬元，較2018年上半年匯兌收益7055萬低，因此2019年上半年歸屬母公司稅後淨利為1.23億元，較去年同期獲利衰退56.3%，每股稅後盈餘2.61元。

雖然整體獲利尚未明顯回溫，但凱羿-KY指出，從2018年下半年開始透過明星代言加持，將COPPER CHEF打入兩岸市場，接著在台灣地區推出日本暢銷的氣炸鍋產品，讓2019上半年台灣地區營收較去年同期成長，並且大幅提高台灣營收比重從2%至9%。在產品比重上，除了原先的廚具產品外，凱羿持續多元化的產品開發延伸至家居用品、電器用品及美體美護產品，看好新品將挹注下半年銷售。

凱羿-KY股價連2日表現有撐，今天上漲逾3%，至109元。（編輯：黃國倫）1080816