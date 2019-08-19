庫克憂關稅削弱蘋果競爭力 川普：會好好思考

（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他與蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）談過話，討論美國對中國進口品加徵關稅的影響，以及來自南韓三星電子的競爭壓力。

川普和庫克16日在位於新澤西州貝德敏斯特（Bedminster）高球俱樂部舉行晚餐會。川普在準備返回華府時向記者轉述談話內容。

對於關稅可能傷害蘋果一事，川普認為庫克所言有理，因為三星產品不會受相同的關稅影響。川普在新澤西州一座機場向記者表示，庫克「提出非常令人信服的論點，我會好好思考這件事」。

美國預計將分9月1日與12月15日兩階段對另外中國價值3000億美元的貨品課稅，包括消費性電子商品在內。

蘋果絕大多數產品是在中國製造之後，再進口到美國和其他國家，因此將受到新的關稅措施影響。

然而，南韓除了去年9月與美達成貿易協議，三星旗下產品也分散在多國打造，包括越南、南韓和中國。這意味美國加徵中國貨品關稅對三星造成的影響將比蘋果小很多。

川普說：「蘋果付關稅之餘，還得和一個不用付關稅的優質企業競爭，的確很難。」

蘋果MacBook筆電和iPhone手機12月15日前不會面臨新的關稅，但AirPod耳機、Apple Watch智慧錶和HomePod智慧音箱等其他部分商品，9月1日起將被加徵10%關稅。

路透社記者在非上班時間無法取得蘋果置評。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1080819