國際金價後市看俏 黃金存摺買盤增加

（中央社記者吳佳蓉台北19日電）台銀表示，國際金價自今年6月以來持續走高，不少民眾陸續回售黃金存摺，獲利了結，不過，隨著近日金價稍微由高點回檔修正，買盤湧現，比起6月一面倒回售，趨勢已有改變。

今年6月以來，國際金價由每盎司1280美元快速漲至1500美元以上，台灣銀行黃金交易員表示，6月明顯出現黃金存摺回售潮，當時「買進、賣出」黃金存摺比率約為「1：2」，明顯有一波解套潮或獲利了結趨勢，實體金幣、條塊一樣是回售大於買進。

台銀黃金交易員指出，不過，8月以來金價又歷經一波上漲，甚至一度突破1530美元；在地緣政治紛擾、全球貨幣戰隱憂，以及美中貿易戰爭議未解等風險因素下，市場普遍看好黃金後市，觀察近期只要金價回檔，黃金存摺買盤就會出現，與6月趨勢大不相同。

交易員建議，投資人可設定3個價位區間，只要回檔至這些價位，就可分批買入黃金存摺，待未來金價上漲後賣出套利，例如設定金價回檔至1500美元或1480美元時就購入。

看好這波金價走勢，台灣銀行今天推出「諸事大吉拼黃金」抽獎活動，從8月19日至11月29日間，民眾買進加上回售黃金存摺累計達50公克，就可獲得1次抽獎機會，達100公克可抽獎2次，以此類推；共提供100個抽獎禮，最大禮特獎為價值新台幣8萬元黃金存摺。

此外，另設新手抽獎禮，提供50枚價值1890元的「永遠在一起彩色精鑄銀幣」，活動期間內首次新開黃金存摺戶（不包含銷戶後重新開戶者），並於黃金存摺帳戶買進累計達5公克，即可參加新手獎抽獎。（編輯：楊玫寧）1080819