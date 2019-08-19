顯示器元件技術獎暨數位看板大賞 友達群創贏家

（中央社記者韋樞台北19日電）台灣顯示器產業聯合總會今天舉辦「Gold Panel Awards 2019顯示器元件產品技術獎」和「台灣數位看板應用大賞」，持續展現台灣顯示器產業的優越技術，友達與群創贏得大獎。

台灣顯示器產業聯合總會（TDUA）自2014年起主辦「顯示器元件產品技術獎」選拔，延續過往經濟部工業局鼓勵廠商開發具有創新技術與市場優勢產品的角色。

TDUA今年頒發傑出人士貢獻獎、卓越技術獎、傑出產品獎-面板模組類、傑出產品獎-智慧製造及設備類、傑出產品獎-材料及零組件類等5大類獎項，持續推動台灣顯示器產業的國際形象及市場競爭力。

「Gold Panel Awards 2019顯示器元件產品技術獎」經過評審團嚴格初、複審，選出得獎廠商，頒獎典禮將於8月28日「2019智慧顯示展覽會（TouchTaiwan）」開幕典禮共同舉辦。

得獎廠商包括「傑出人士貢獻獎」為元太科技董事長柯富仁。「卓越技術獎」由友達光電、群創光電獲獎，展現Micro LED、自然立體顯示技術研發技術能量。

「傑出產品獎-面板模組類」由友達光電及群創光電獲獎，展現32吋4K Mini LED、超窄下邊框、百萬區高對比的面板產品研發能量；「傑出產品獎-智慧製造及設備類」由奇鼎科技及均豪精密獲獎，展現台灣設備自主化實力。

「傑出產品獎-材料及零組件類」由中強光電、台灣康寧、明基材料獲獎，展現國內廠商在材料自主方面的重要里程碑。

另外，也由TDUA舉辦的「Taiwan Digital Signage Awards 2019台灣數位看板應用大賞」選拔活動得獎者揭曉，「創新產品獎」由中強光電、威盛、綠創獲獎，展現超薄顯示面板、數位虛擬助理及會議室管理系統應用。

「場域應用獎」由大樣光電、群創光電、誠屏科技獲獎，展現豐富跨界應用及創新整合解決方案能量；「視覺與互動設計獎」由友達光電、凌暉科技獲獎，展現整合視覺、觸覺、體感應用的全方位互動體驗。（編輯：楊玫寧）1080819