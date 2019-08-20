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鴻海美威州6代面板廠 進行建築物垂直豎杆作業

最新更新：2019/08/20 10:00

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）鴻海集團興建美國威州廠持續進展，目前開始進行建築物垂直豎杆作業，這座廠區將是北美首座也是唯一6代TFT-LCD面板廠。

鴻海集團在美國發布英文新聞稿指出，美國威斯康辛州威谷科技園區6代面板廠，已經開始進行建築物垂直豎杆作業。豎杆作業從安裝預澆鑄嵌板開始，預計安裝超過400片、每片重量達到7.5萬磅。

新聞稿指出，6代面板廠園區總面積達9.93萬平方英呎，這座廠區將是北美首座也是唯一6代TFT-LCD面板廠。

鴻海集團也指出，迄今在威州威谷科技園區提供給所有承包商的合約價值，累計超過1.75億美元，相關作業合約將延續到明年。

鴻海科技集團高層包括董事長劉揚偉、副董事長李傑與鴻海美國戰略計畫總監楊兆倫等人，8月中旬與威斯康辛州州長和議會領袖等人會面，各方未透露太多討論內情，但威州參議會領袖推文表示收到鴻海計畫的最新訊息，並期待未來持續合作。

鴻海集團創辦人郭台銘先前在5月上旬造訪美國會晤美國總統川普時，曾向川普保證威斯康辛州投資案沒有生變。郭台銘表示，鴻海在威州的投資從沒停過，相關面板廠區預計2020年5月落成。

郭台銘特別助理胡國輝先前在台灣接受中央社記者採訪時表示，集團在美國威州的6代線面板廠，預計將在明年第4季開始量產，主要先以面板模組後段封裝為主，先從台灣或是日本將面板送往美國威州廠進行模組封裝。

從應用來看，胡國輝表示，6代廠面板將切入8K電視面板、汽車用顯示面板、或者是中控系統、伺服器用等。（編輯：黃國倫）1080820

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