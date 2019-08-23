勤誠下半年中國客戶拉貨回溫 全年營收估增5%

（中央社記者吳家豪台北23日電）伺服器機殼廠勤誠受美中貿易戰影響，保守看待下半年營運；法人預估，勤誠今年營收將年增5%，但下半年隨著毛利率較低的中國客戶拉貨回溫，毛利率走勢恐不如上半年。

勤誠近3個交易日均獲外資買盤挹注，今天股價開高走高，收在71.2元，漲幅2.3%。

勤誠2019年上半年合併營收達新台幣30.63億元，年增6.08%；歸屬於母公司稅後淨利3.82億元，年增104.96%；每股盈餘（EPS）3.19元，改寫同期新高。

法人表示，勤誠今年上半年各區域占營收比重，分別為美國45%、中國32%、歐洲8%、其他地區15%；影響勤誠毛利率變化的關鍵之一，在於美中客戶出貨比重，由於美國客戶毛利率遠優於中國客戶，需留意區域需求強弱對獲利波動的影響。

法人進一步分析，勤誠上半年營運以美國客戶需求較強勁，預期今年第4季美國客戶仍有旺季拉貨行情；至於中國伺服器客戶歷經去年第4季到今年第2季共3個季度的庫存調整，預計今年下半年訂單開始回溫並逐季走高，第4季將是今年中美伺服器客戶的拉貨高點。

目前勤誠中國大陸廠產能貢獻80%營收，台灣廠占20%。法人指出，在美系客戶要求以及降低貿易戰影響程度的考量下，勤誠將擴大台灣開模及組裝產線的設置，新產線在今年第3季可開始營運。今年上半年勤誠產能稼動率近70%，擴大台灣產線可能導致大陸廠產能利用率下滑、相關費用走升，對獲利的影響程度仍需觀察。

考量美中貿易戰使美國客戶訂單具不確定性、中國伺服器客戶拉貨延至下半年回溫，法人預估2019年勤誠營收將年增5%至68.4億元；在中國客戶下半年拉貨轉好的情況下，勤誠下半年毛利率表現可能不如上半年。（編輯：黃國倫）1080823