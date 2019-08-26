安碁資訊通過上櫃審議 國內首家IPO資安服務商

（中央社記者吳家豪台北26日電）電腦品牌廠宏碁子公司安碁資訊日前通過櫃買中心上櫃董事會審議，成為國內第一家IPO（首次公開發行）的資安服務公司，預計今年第4季將進行承銷掛牌作業。

安碁資訊董事長施宣輝表示，安碁資訊能夠順利通過上櫃，歸功於所有同仁多年的奉獻和努力。安碁資訊投入資安產業並培育專業人才，不只是要成為國內資安領導品牌，更要以台灣市場的成果為基礎，走向國際，為全球打造安全可靠的資通訊環境。

安碁資訊自2017年12月31日與宏碁雲架構服務進行營運服務分割後，專注在資安服務業務拓展，2018年第1季營收9700萬元，第2季營收1.2億元，第3季營收1.25億元，第4季營收1.67億元，2018年全年合併營收達5.09億元，逐季穩定上升；每股盈餘（EPS）4.72元，相較2017年轉虧為盈。

今年前7月安碁資訊累計營收3.2億元，較去年同期增加27.62%。

安碁資訊總經理吳乙南先前受訪指出，安碁資訊已跨足到工業4.0的自動化與智慧化領域，為製造業提供工廠內部防火牆、網路連線安全等服務，看好今年營收將優於去年，並持續布局泰國、馬來西亞、印尼及新加坡等東南亞市場。（編輯：趙蔚蘭）1080826