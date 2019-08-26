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陸面板廠傳減產 台股重挫群創友達抗跌

最新更新：2019/08/26 11:41

（中央社記者潘智義台北26日電）市場傳中國大陸面板廠減產消息，面板價格可望止跌，雖然台北股市今天盤中一度大跌197.96點，外資上週賣超面板股，不過面板雙虎相對抗跌，群創、友達早盤還一度小漲。

群創股價最高來到7.02元，小漲1.29%，低點來到6.8元，跌幅1.87%。友達最高來到7.77元，小漲0.12%，低點來到7.64元，跌幅1.54%。

中國大陸面板廠不斷擴充新廠，連帶造成面板嚴重供過於求，價格持續下跌，這次傳出中國大陸面板廠減產消息，將可望舒緩面板下跌壓力。

研調機構WitsView統計，今年以來至8月電視面板主流尺寸價格都下跌，其中55吋下跌23.8%、43吋下跌12%，32吋下跌19%。若中國大陸此波減產發揮效益，9月價格有機會縮小跌幅，再逐步止跌。

即便面板價格有機會止跌，但外資上週賣超實施庫藏股的群創9萬3779張，賣超友達8219張。

群創自7月大買8萬張庫藏股護盤，但股價仍持續破低；群創又宣布加碼，自8月21日起至10月20日，以每股4.93元到10.47元區間，在集中市場再買回30萬張庫藏股。

群創光電統計，第2季合併營收為632億元，較第1季增加5.4%，稅後損失為30億元，基本每股損失0.3元。友達光電第2季合併營收為700.7億元，較第1季增加5%。第2季歸屬母公司業主淨損26.8億元，基本每股損失0.28元。

友達自結7月合併營收220.4億元，較6月減少9.4%，與去年同期相較，減少14.6%。群創7月合併營收205億元，較6月減少3.6%，較去年同期減少18.3%。（編輯：黃國倫）1080826

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