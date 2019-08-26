群創大買庫藏股 外資上週依然賣超最多

（中央社記者潘智義台北26日電）面板廠群創上週三起實施庫藏股，預計在10月20日以前大買30萬張自家股票，不過台灣證券交易所今天公布，上週外資在集中市場賣超最多個股為群創9.38萬張，買超緯創近3.3萬張最多。

台灣證券交易所指出，上週外資自集中市場賣超最多的前3名上市公司依序為群創賣超9萬3780張、仁寶賣超4萬5772張、中鋼賣超4萬2141張。

另外，上週外資自集中市場買超最多的前3名上市公司依序為緯創買超3萬2963張、中環買超3萬805張、華通買超2萬9702張。

台灣證券交易所統計，上週外資在集中市場賣超131.95億元，其中買進金額為1401.52億元，賣出金額為1533.47億元。另外，自今年初至8月23日止，外資累計賣超732.8億元，其中買進金額為4兆8999.79億元，賣出金額為4兆9732.59億元。

今年初至8月23日止，外資總持有股票市值為12兆7727.66億元，占全體上市股票市值的40.32%，較8月16日的12兆5820.84億元，增加1906.82億元。（編輯：黃國倫）1080826