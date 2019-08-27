京華城9月第4度標售 底價342億元

（中央社記者韋樞台北27日電）已經3度流標的台北市京華城購物中心將在9月25日第4次標售。負責標售業務的戴德梁行表示，這次標售底價為新台幣342億元，高於或等於底價的最高價者得標，若低於底價採議約制。

戴德梁行指出，近期國際政經情勢詭譎多變，經貿關係發展峰迴路轉，使得大型投資人紛紛轉向或提高比例投資不動產或黃金，同時達到資產保值增值，資金避險的二大重要目的。

戴德梁行表示，為了讓投資人能夠作出最佳的判斷，京華城購物中心業主決定調整底價為342億元，押標金10億元，投標金額高於或等於標售底價的最高價者得標；若所有投標金額皆低於標售底價，將續採議約方式進行。

商仲表示，目前所知今年下半年和明年將有台北市信義行政中心、世貿三館和捷運松江南京站等3大地上權案等著都更改建成商辦大樓，京華城購物中心標售直接會面臨這些地上權案的競爭，雖然京華城購物中心得標者擁有所有權，但對壽險業來說，商辦大樓看的是收租效益，並非出售房地產的利得，口袋頗深的壽險業者將會在這幾個案子中評估投資效益，效益佳者自然吸引壽險業青睞。（編輯：鄭雪文）1080827