更多編輯台推薦新聞：
美國9萬人苦等換腎 每年卻有3500顆捐贈腎遭丟棄
生活

美國9萬人苦等換腎 每年卻有3500顆捐贈腎遭丟棄

人口激增或發展需要 各國遷都原因各有千秋
國際

人口激增或發展需要 各國遷都原因各有千秋

從經濟延燒到軍事 日韓貿易戰8大重點一次看懂
專題

從經濟延燒到軍事 日韓貿易戰8大重點一次看懂

專題／東安小學的多元族群風景 台灣學童搶學新住民語
生活

專題／東安小學的多元族群風景 台灣學童搶學新住民語

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

京華城9月第4度標售 底價342億元

最新更新：2019/08/27 17:56

（中央社記者韋樞台北27日電）已經3度流標的台北市京華城購物中心將在9月25日第4次標售。負責標售業務的戴德梁行表示，這次標售底價為新台幣342億元，高於或等於底價的最高價者得標，若低於底價採議約制。

戴德梁行指出，近期國際政經情勢詭譎多變，經貿關係發展峰迴路轉，使得大型投資人紛紛轉向或提高比例投資不動產或黃金，同時達到資產保值增值，資金避險的二大重要目的。

戴德梁行表示，為了讓投資人能夠作出最佳的判斷，京華城購物中心業主決定調整底價為342億元，押標金10億元，投標金額高於或等於標售底價的最高價者得標；若所有投標金額皆低於標售底價，將續採議約方式進行。

商仲表示，目前所知今年下半年和明年將有台北市信義行政中心、世貿三館和捷運松江南京站等3大地上權案等著都更改建成商辦大樓，京華城購物中心標售直接會面臨這些地上權案的競爭，雖然京華城購物中心得標者擁有所有權，但對壽險業來說，商辦大樓看的是收租效益，並非出售房地產的利得，口袋頗深的壽險業者將會在這幾個案子中評估投資效益，效益佳者自然吸引壽險業青睞。（編輯：鄭雪文）1080827

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報