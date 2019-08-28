美中貿易戰餘波盪漾 年線成多方最後防線

（中央社記者韓婷婷台北28日電）美中貿易戰消息面每日一變持續影響市場，美股出現開高走低走勢，台股則在年線10359點之上徘徊，分析師表示，台股走勢深受國際股市影響，年線是否有守攸關盤勢多空走向。

美國公債殖利率倒掛的情況更加嚴重，引發美股4大指數再度全面走跌，道瓊工業指數下跌120.96點、跌幅0.47%、收在25777.9點，NASDAQ指數下跌26.79點、跌幅0.34%、收在7826.95點，S&P 500指數下跌9.22點、跌幅0.32%、收在2869.16點，費城半導體指數下跌4.77點、跌幅0.33%、收在1454.12點。

分析師表示，美中兩國仍在隔空較勁，股市走勢也受到牽動，美股在經歷暴漲暴跌後走勢依舊不穩，台股多頭也戒慎恐懼，27日演出開高走低的戲碼，外資則是連續賣超12個交易日，8月以來賣超金額已逾新台幣1300億元，現貨市場持續保守看待。

分析師指出，法人站在賣方，融資卻未因此出現大幅減肥，籌碼面似乎未因指數修正有所沉澱，加上指數持續測試年線支撐力道，台股短線是否因國際股市震盪跌破年線支撐，將是台股第4季走勢的先行指標。

歐洲股市則在投資人對貿易戰後市解讀各異下，走勢分歧；法蘭克福DAX 30指數上揚0.6%、以11730.02點作收，巴黎CAC 40指數上漲0.7%、收在5387.09點，倫敦FTSE 100指數挫跌0.1%、收在7089.58點。（編輯：張均懋）1080828