洗錢防制有缺失 金管會開罰2家銀行共600萬元

（中央社記者劉姵呈台北29日電）金管會今天公布對兩家銀行洗錢防制缺失開罰，新光銀行因為洗錢防制有未落實執行確認客戶身分程序疏失，被罰新台幣400萬元，另外，聯邦銀行因辦理開立信託帳戶業務及相關內部作業缺失，也被開罰200萬元。

金融監督管理委員會銀行局今天公布2則裁罰案，針對新光銀行與聯邦銀行辦理防制洗錢作業，及未確實執行防制洗錢作業相關內控制度，違反內稽內控規定，合計罰鍰新台幣600萬元。

銀行局副局長莊琇媛表示，新光銀行辦理防制洗錢作業共有3大缺失，違反銀行法規定，依法處400萬元罰鍰。首先，包括該行辦理開戶作業及匯款作業有未落實執行確認客戶身分程序，以及辦理防制洗錢作業與匯款相關作業，有帳戶或交易的持續監控作業未妥適等缺失。

莊琇媛指出，新光銀行在辦理開戶跟匯款沒有確實確認客戶身分，民國106年新光銀行有一名女行員幫忙賭博網站嫌犯開人頭戶，甚至幫忙轉匯薪資，顯示銀行沒有落實KYC（認識你的客戶）。

第二，新光銀辦理入金機（存款機）業務、新台幣現鈔換購外幣現鈔及臨櫃存入逾一定金額，對於大額通貨交易申報的執行，未建立監督控管的標準作業程序，及未確實執行相關程序規定，導致在民國105年8月至106年7月間，發生數起不同型態未依規定申報大額（超過50萬元）通貨交易的缺失。

第三，上述作業缺失，金管會認為非僅屬個案缺失，有未妥適建立及未確實執行防制洗錢作業相關內控制度情事，判定違反內稽內控規定。

此外，聯邦銀行辦理開立信託帳戶業務及相關內部作業缺失，核處罰鍰200萬元，以及聯邦銀行子公司辦理利害關係人交易，有礙健全經營疑慮，依法處以糾正。

莊琇媛指出，聯邦銀對已開立存款帳戶的客戶，辦理線上申請信託帳戶開戶作業事項，未訂有客戶身分持續審查作業規範，以評估客戶風險等級，未妥適建立內控制度，也不利辨識、衡量、監控洗錢風險的管理作業執行。另外，聯邦子公司聯邦國際租賃公司未依內規辦理大額的利害關係人交易，核有礙健全經營疑慮。（編輯：楊玫寧）1080829