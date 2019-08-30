美時化學製藥轉上市 首家以多元條件申請

（中央社記者潘智義台北30日電）已上櫃的美時化學製藥公司今天送件，向台灣證券交易所申請股票上市，為國內首家以多元上市條件提出申請上市案。

證交所表示，美時化學製藥公司送件申請股票轉上市，為今年度第9家國內公司申請股票上市，且為首家適用多元上市條件。

為持續擴大台灣資本市場規模，扮演籌資與投資平台角色，證交所在去年3月31日修正台灣證券交易所有價證券上市審查準則，開放營業模式具發展性且一定規模，尚無獲利公司、創新產業及對經濟有實質貢獻的公司（含上櫃公司），得免除獲利能力條件規範，提出上市申請，扶助台灣具規模的創新事業發展，達成推動創新企業上市、籌集資本、擴大營運使命。

主辦承銷商凱基證券表示，美時化學製藥公司103年引進策略股東-艾威群（Alvogen）集團後，調整研發技術、產品及營運模式，著重於研發首波學名藥、開發Paragraph IV學名藥及申請新劑型新藥等，選擇具高技術門檻學名藥。

美時並藉由艾威群集團於全球市場布局，提供客戶包括研發、法規、臨床、製造及銷售等完整性服務營運模式；另與艾威群集團結盟後，自前年起兩年度平均營業收入為64億元，持續投入資金運用於研發、併購產品線、廠房與設備升級再造。（編輯：郭萍英）1080830