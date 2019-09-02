聯發科攜手國研院 培育終端AI應用人才

（中央社記者張建中新竹2日電）聯發科與國研院半導體中心合作，共同為大學種子師資規劃終端人工智慧（AI）課程，聯發科還捐贈30套終端AI開發平台軟硬體，期能提升台灣AI實作人才能量。

聯發科資深副總經理暨技術長周漁君表示，人工智慧是國際上競逐的重要技術，內部深耕各類智慧裝置與應用的核心技術，並全線布局在各類產品，包括5G手機單晶片、8K智慧電視等。

為呼應政府推動AI人才培育，聯發科將相關技術平台在第一時間與台灣學研單位分享，希望藉由種子講師培訓及AI開發平台捐贈，協助大學及技職體系引進新的技術與教學工具，培養相關人才。

聯發科與國研院合作的終端AI種子師資教育訓練課程已於新竹和台南兩地舉辦，共有80多位來自全台10多所大專院校及技職體系相關科系種子教師參加。

訓練課程是採用聯發科的終端AI開發平台Neuro Pilot，讓開發者能夠快速將雲端人工智慧功能轉移到終端AI平台上，加快回應速度，並提高個人隱私保護。

國研院台灣半導體研究中心主任葉文冠說，透過這次聯發科的捐贈與雙方合作，希望能帶給學界新穎的AI開發平台與技術課程，讓學生能有創新的學習體驗，促進下世代人才培養，提升台灣整體AI產業發展。（編輯：張均懋）1080902