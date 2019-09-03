貿易戰衝擊 國銀總分行7月獲利衰退49.3億元

（中央社記者劉姵呈台北3日電）金管會公布7月單月國銀全行稅前盈餘僅新台幣332億元，其中國內總分行獲利衰退最多約49.3億元，較去年同期減少19.3%。銀行局表示，因國際情勢變化較大，金融資產評價不佳，使投資淨利減少。

金融監督管理委員會銀行局公布國銀放款總餘額，截至今年7月底止為新台幣29兆3330億元，較上月底增加1502億元。

觀察獲利表現方面，今年前7月國銀全行稅前盈餘為2259.3億元，比去年同期增加6.3%；其中國內總分行獲利1374.4億元，較去年同期減少69.3億元、約4.8%；官員表示，主要是受到利息淨收益減少將近87億，及增提備抵呆帳備用增加47億元、人事成本增加56億元等影響，使得前7月國內總分行獲利衰退。

另外，今年前7月大陸地區分行獲利28億元，較去年同期增加18.9%；其餘國際金融業務分行（OBU）、海外分行獲利則分別大幅成長33.3%、23.9%。

不過，7月單月國銀全行稅前盈餘中，單月獲利僅332億元，較去年同期減少7.6%，創去年1月以來最大減幅。其中以國內總分行獲利衰退49.3億元最多，較去年同期減少19.3%。

銀行局副局長黃光熙表示，主要是受到去年7月獲利金額較高、基期較高的狀況下，年增率的部份變化就比較顯著。

再者，美中貿易戰去年底進入白熱化，今年7月又再度升溫，黃光熙表示，受到7月國際情勢變化比較大，金融資產評價不佳，使投資淨利減少。

銀行局也公布，截至今年7月底國銀備抵呆帳占逾期放款的覆蓋率為582.44%，為2006年以來歷年次高水準，較上月底歷史新高595.87%，減少13.43個百分點；黃光熙表示，整體備抵呆帳提列情形維持在較高水準，應屬穩健。（編輯：趙蔚蘭）1080903