立凱獲美商標案 營運大補丸

（中央社記者韓婷婷台北3日電）電池正極材料廠立凱-KY董事長張聖時表示，最糟的情況已過，獲得美國Powin Enetgy儲能標案，將為第3季營運大進補，目前歐美日韓客戶比重已拉升到5成。

張聖時表示，攜手中國大陸電池龍頭寧德時代順利拿下美國Powin Enetgy儲能標案，供應1.85GWh儲能電池，8月開始小量供貨，9月營收將見到顯著成長，加上汽車電池訂單，營運可望再創高峰。

立凱積極在車用、家用不同領域的儲能市場，歷經多年的布局，成效逐步顯現，今年以來，來自日、韓汽車供應鏈客戶的訂單貢獻逐漸提高，第2季汽車供應鏈訂單占營收比重達約5成，高於第1季的4成，帶動營收與稼動率拉高。

為了達到節能減碳的目標，配備怠速啟停系統的微混合動力汽車逐漸成為主流，市場看好鋰鐵電池將逐漸發展取代鉛酸電池，開始導入怠速啟停系統市場。

立凱今年上半年營收新台幣1.84億元，年增66%，稅後虧損2.78億元，EPS為1.32元，相較前一年度同期的虧損2.32元明顯改善。

立凱7月營收衝上5320萬元，創下20個月新高，單月營收較去年同期大幅成長590.38%，也較6月成長187.90%；累計前7月營收2.38億元，較去年同期成長100.16%。營收衝上高峰主要受惠樂金化學（LG Chem Ltd）下半年的訂單開始出貨，加上中國大陸的既有電池廠客戶需求持穩。今年第2季，立凱-KY平均毛利率達14.96%，較去年同期轉正。

立凱與南韓樂金化學合作銷售鋰鐵電池予歐洲知名汽車大廠產品，今年3月起開始小量出貨給樂金化學。（編輯：趙蔚蘭）1080903