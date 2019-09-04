代銷龍頭海悅下半年接案逾千億 中南部熱絡

（中央社記者韋樞台北4日電）房屋代銷龍頭海悅今天表示，上半年銷售熱潮可望延續到下半年，總計下半年接案總銷高達1123.5億元大量。海悅總經理王俊傑表示，主要是中南部建商找上門，而且中南部近期房市銷售還算熱絡，市場反應很好。

海悅今天舉行法人說明會，海悅統計今年上半年推案逾新台幣562億元，目前銷售中個案雙北區域共有7案，總銷233.1億元；其他區域則共有5案，總銷253.1億元；另外有子公司銷售3案，總銷75.7億元。平均銷售率介於52%到70%之間。

王俊傑指出，上半年銷售熱潮可望延續到下半年，海悅也同步跨入中南部建案的代銷市場，目前接了台中市、台南市、高雄市等各3案，共9件代銷案，總銷約306.7億元；但雙北市仍是推案大宗，共有16案，總銷共729.6億元；另外子公司也接了雙北市3案，總銷共87.2億元，總計下半年接案總銷高達1123.5億元大量。

王俊傑指出，今年以來不少建商積極標購土地，目前大台北除了板橋江翠、新店央北和土城重劃區之外，已經很難覓得較方正完整的地塊；但若以銷售情形來看，台北市下半年的銷售會勝過上半年，其他地區則持平。

至於海悅下半年接案量大，總銷甚至逾千億元，並跨足到中南部建案代銷。王俊傑說，主要是中南部建商找上門，而且中南部近期房市銷售還算熱絡，市場反應都很好，所以海悅才考慮進軍中南部，估計銷售業績可在2個月後反應到海悅的營收表現上。

他認為，中南部的房市應該要跟著重大建設走，也就是軌道經濟、科技園區等，會增強沿線或週邊的房市需求，而適合中南部的房型規劃仍以2到3房的家庭用為主。（編輯：李信寬）1080904