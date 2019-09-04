華碩擴大創作者產品線 估下半年營收逐季改善

（中央社記者吳家豪台北4日電）電腦品牌廠華碩搶攻創作者、商用及專業用戶市場，今天推出全新ProArt系列，擴增相關產品線，將2011年推出的ProArt系列提升至子品牌地位，並看好下半年營收將逐季改善。

華碩今天在2019柏林消費電子展（IFA）發表專為內容創作者、專業人士及遊戲玩家打造的新產品，包括ProArt StudioBook One、ProArt StudioBook Pro X筆記型電腦、ProArt Station D940MX工作站、ProArt Display PA32UCG螢幕等全新ProArt系列，以及ASUS VivoWatch SP智慧穿戴裝置、ROG Phone II Ultimate Edition電競手機等。

華碩共同執行長許先越接受媒體團訪表示，去年華碩因為手機策略轉型，獲利寫下新低，但扣除手機的本業表現不差，目前個人電腦（PC）事業聚焦消費性、商用、電競、創作者等4大領域。

許先越說，華碩以前較少著墨商用產品，早期聚焦台灣和大陸市場，接下來會調整往東南亞發展，例如華碩在印尼市占率已超過5成，很多東南亞國家市占也達到30%至40%，會投入更多資源去經營。

華碩共同執行長胡書賓指出，創作者市場最近一兩年突然變成顯學，各大品牌都在討論，但創作者市場不是這一兩年才開始，一直都是商用領域的其中一個區塊，直到最近幾年電競蓬勃發展後，大家才感受到創作者市場的商機。

胡書賓認為，華碩商用產品線從今年第4季到明年第1季的布局會更完整，且業務團隊也在補強，會做更多投資和布局。目前商用PC占華碩出貨比重約個位數百分比，目標是突破10%，整體策略發酵要等到明年下半年，預期明年全年貢獻度還是有限，但會比今年更好。

電競產品方面，華碩在歐洲、北歐4國電競筆電總體市占超過4成，在芬蘭更連續30個月登上市占冠軍，在英國也穩居第1名。在美國，華碩電競筆電成長率達50%；在中東市場，華碩以近3成市占躍居沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國的電競筆電銷售龍頭。

胡書賓指出，雖然華碩電競筆電成長較往年趨緩，仍有兩位數百分比（10%以上），優於業界水準；目前電競機種占華碩整體PC比重約15%到20%。

胡書賓強調，各國電競運動越來越普遍，仍會驅動產業成長，華碩除了靠技術和創新，在電競社群的經營也非常重要，不只是賣硬體，還要參與並支援電競賽事，與內容提供者合作，這是讓華碩能更穩定成長的布局。

展望下半年，華碩財務長吳長榮說，華碩在營運上持續優化，重新定調主軸，在商用和電競領域也重新布局和投入。原本預期今年第2季PC出貨能回到年增率持平或小幅成長，但受到美中貿易戰影響，進度略為落後，仍看好第3季到第4季營收將逐步改善，最晚第4季出貨量與營收年增率將轉正成長。（編輯：趙蔚蘭）1080904