矽格8月營收創1年高點 第3季業績看歷史次高

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）IC封測廠矽格自結8月合併營收新台幣8.61億元，創2018年9月以來高點。法人估矽格單月業績走高到10月，第3季有機會創歷史單季次高，今年獲利拚較去年成長。

矽格自結8月合併營收8.61億元，較7月8.56億元微增0.69%，比去年同期8.85億元微減2.61%。法人指出，矽格8月營收是1年來單月高點，也是歷年同期次高。

累計今年前8月矽格自結合併營收59.52億元，較去年同期65.19億元減少8.7%。

展望第3季營運，矽格日前表示，包括手機、網通、人工智慧（AI）、車用電子等晶片測試需求增溫，不過也需觀察美中貿易戰變數。矽格持續提出5G、人工智慧、車用電子、射頻物聯網所需的設計研發方案。

因應客戶對5G基地台應用需求，矽格規劃在中國大陸蘇州承租既有廠房擴產，效益預計明年首季浮現。

法人預估，矽格第3季業績可望是今年單季高峰，第4季業績表現可望優於去年同期。

法人指出，矽格主要客戶可望收回先前觀望態度，訂單陸續回溫，加上5G應用布局提前，第3季接單動能明顯增溫，預期矽格單月業績可望逐月走高到10月，第3季稼動率可到8成以上，業績可望創歷史單季次高，今年業績有機會較去年持平，獲利力拚較去年成長。（編輯：黃國倫）1080905